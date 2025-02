Il 1° marzo alle ore 18:00, Napoli e Inter si affronteranno in un attesissimo match di Serie A, valido per la 26ª giornata del campionato. Se non potete essere presenti allo stadio, non preoccupatevi: la partita sarà visibile esclusivamente su DAZN, la piattaforma streaming che detiene i diritti per la trasmissione della Serie A. Se vi trovate all’estero, non temete, potrete comunque seguire l'incontro senza problemi. Di seguito, vi spiegheremo come fare per non perdere neanche un minuto di questo emozionante confronto.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Napoli - Inter in TV e streaming

La partita Napoli - Inter è prevista per le 18:00 del 1 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Napoli arriva a questo incontro con un rendimento altalenante nelle ultime cinque partite: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Nonostante qualche passo falso, la squadra partenopea si trova ancora al secondo posto in classifica, a dimostrazione di un cammino solido nella stagione. L'ultima vittoria risale al 19 febbraio contro la Sampdoria, ma sono stati i pareggi contro squadre come Empoli e Lecce a frenare un po' la corsa verso la vetta.

Inter, invece, sta vivendo un momento di forma piuttosto contrastante: nelle ultime cinque gare, ha ottenuto un pareggio, due vittorie e due sconfitte. La sconfitta contro la Juventus e quella contro la Fiorentina hanno rallentato la corsa dei nerazzurri, ma la vittoria contro il Milan e contro il Cagliari hanno dato un po’ di respiro alla squadra, che ora si trova al primo posto della classifica. Sarà interessante vedere se riusciranno a mantenere la leadership contro un Napoli in cerca di riscatto.

In sintesi, entrambe le squadre si presentano a questo incontro con il desiderio di ottenere i tre punti per non perdere terreno in classifica. Il Napoli, seppur con qualche pareggio di troppo, cercherà di approfittare del fattore campo per riavvicinarsi alla vetta, mentre l’Inter, nonostante qualche scivolone, vorrà consolidare la propria posizione in testa alla classifica. Sarà una partita fondamentale per entrambe, che promette emozioni e grande spettacolo.

Probabili formazioni Napoli - Inter

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Billing, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori. All. Conte

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all’estero e non volete perdere l'incontro, la soluzione è semplice: potete utilizzare una VPN. Con una VPN, infatti, potrete connettervi a un server italiano e accedere a DAZN come se foste in Italia, garantendovi così la visione della partita senza restrizioni geografiche. Ci sono diverse VPN premium che possono fare al caso vostro, come NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che offrono connessioni veloci e sicure. Non dimenticate di scegliere il server giusto, e ovviamente italiano, per garantire una visione fluida e priva di interruzioni.