La Serie A offre un altro emozionante incontro questo 27 aprile, quando il Napoli ospiterà il Torino al Diego Armando Maradona di Napoli. Il match, che avrà inizio alle 20:45, promette di essere una sfida ricca di adrenalina, con i partenopei che cercano di mantenere la loro posizione di vertice nella classifica, mentre il Torino si batterà per consolidare il suo posto a metà classifica. L'incontro sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming che detiene i diritti di trasmissione. Non solo per i tifosi italiani, ma anche per chi si trova all'estero, DAZN offre la possibilità di seguire la partita in streaming, ma se doveste trovarvi fuori dall'Italia, vi sarà necessario un servizio VPN per aggirare le limitazioni geografiche e godervi il match.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Napoli - Torino in TV e streaming

La partita Napoli - Torino è prevista per le 20:45 del 27 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Napoli: i partenopei arrivano a questa partita con un buon stato di forma, avendo collezionato 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 gare. Con un'ottima media punti, il Napoli si trova al 2° posto in classifica, a caccia di punti per consolidare la sua posizione in zona Champions League. Le vittorie contro squadre di media classifica e il pareggio con avversari di alta fascia dimostrano che la squadra di Spalletti è in grado di mantenere alta la concentrazione in ogni situazione. Il gioco offensivo della squadra, guidato da giocatori come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, continua a essere uno dei più temibili in Serie A.

Il Torino, invece, ha alternato prestazioni positive e deludenti nelle sue ultime 5 partite, con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Al 10° posto in classifica, i granata sono alla ricerca di continuità per scalare qualche posizione e chiudere la stagione in modo positivo. Nonostante le difficoltà contro squadre di alta fascia, il Torino ha mostrato una difesa solida e un buon spirito di squadra, con l'obiettivo di fare un altro passo avanti nelle prossime sfide.

Probabili formazioni Napoli - Torino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Antonio Conte.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Linetty; Karamoh, Casadei, Elmas; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e non riuscite ad accedere a DAZN Italia per seguire Napoli-Torino, la soluzione è semplice: utilizzare una delle migliori VPN. Con una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e guardare la partita come se foste fisicamente nel paese. In questo modo, non solo avrete accesso a DAZN Italia, ma potrete anche navigare in sicurezza online. Diverse VPN di alta qualità, come ExpressVPN, NordVPN o CyberGhost, offrono server rapidi e affidabili per garantire una visione fluida.