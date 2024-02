Importante incontro di Serie A per la 24ª giornata. Allo stadio Olimpico, sabato 10 febbraio alle 18:00, si scontreranno Roma e Inter, una sfida cruciale per entrambe le squadre in lotta sia per la leadership del campionato che per garantirsi un posto nella prossima edizione della Champions League. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi occupano il primo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sulla Juventus (e una partita in meno disputata), mentre i giallorossi sono al quinto posto con un distacco di un solo punto dall'Atalanta, la quale però deve ancora recuperare la partita contro l'Inter. L'arbitro designato per dirigere Roma-Inter sarà Marco Guida. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Sacchi.

Dove vedere Roma - Inter in TV e streaming

La partita tra Roma e Inter sarà trasmessa unicamente in diretta televisiva su DAZN, con Stefano Borghi che fornirà la telecronaca e Andrea Stramaccioni il commento tecnico. Inoltre, sarà possibile seguirla sul canale Zona DAZNdi Sky e in streaming attraverso il sito e l'applicazione di DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Roma: la presenza di De Rossi come allenatore sta portando benefici alla Roma. Dopo il cambio di guida in panchina, con l'ex capitano al posto di José Mourinho, la squadra ha ottenuto tre vittorie consecutive contro Verona (2-1), Salernitana (2-1) e Cagliari (4-0). Questa serie positiva ha rinvigorito le speranze dei giallorossi nella corsa al quarto posto. È da notare che queste vittorie sono state contro avversari impegnati nella lotta per non retrocedere. Tuttavia, il prossimo match rappresenterà una sfida più significativa per la nuova Roma di De Rossi, dato il ritorno di Azmoun dalla Coppa d'Asia.

Situazione Inter: l'Inter non accenna a rallentare a anche con l'inizio del nuovo anno, la squadra guidata da Simone Inzaghi non ha ancora subito una sconfitta: quattro vittorie in campionato insieme a due trionfi nella Supercoppa (contro Firenze e Napoli) hanno aggiunto lustro al palmarès nerazzurro. Il team nerazzurro ha mantenuto l'imbattibilità per quattro partite consecutive, ottenendo due vittorie per 1-0 contro la Fiorentina in trasferta e la Juventus in casa dopo il ritorno da Riad: quest'ultima vittoria ha spinto gli interisti a un vantaggio di +4 sui bianconeri. Per l'imminente partita all'Olimpico, Inzaghi non potrà contare su Frattesi.

Probabili formazioni Roma - Inter

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

Come vedere Roma - Inter dall'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una delle migliori VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.