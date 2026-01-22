Roma vs Milan è uno degli appuntamenti più attesi della 22ª giornata di Serie A. Il big match si giocherà il 25 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico e sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La partita sarà visibile comodamente da smart TV, smartphone, tablet e PC, una soluzione ideale sia per chi si trova all’estero sia per chi preferisce seguire l’incontro in streaming, senza vincoli di luogo. Grazie alla piattaforma, i tifosi potranno godersi il match in alta qualità ovunque si trovino, a patto di avere una connessione stabile.

Dove vedere Roma e Milan in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

Il confronto tra Roma e Milan è uno dei grandi classici del campionato italiano e i numeri sorridono storicamente ai rossoneri. Il Milan è infatti la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 81 successi su 181 partite complessive, a fronte di 54 pareggi e 46 vittorie giallorosse. Anche sul piano realizzativo il Diavolo ha spesso avuto la meglio: soltanto contro la Fiorentina il Milan ha segnato più gol nel massimo campionato (269) rispetto a quelli messi a segno contro la Roma (262 reti).

Negli ultimi anni il bilancio è ulteriormente pendente dalla parte milanista. La Roma ha infatti perso nove delle ultime 16 sfide di Serie A contro il Milan (2 vittorie e 5 pareggi), incluso il match d’andata terminato 1-0 per i rossoneri. Un dato significativo se si considera che nelle precedenti 34 gare di campionato contro il Diavolo, i capitolini avevano subito lo stesso numero di sconfitte. Dal 2018 in poi, solo contro l’Atalanta la Roma ha perso più partite che contro il Milan.

Attenzione però al fattore Olimpico: l’ultimo precedente in casa giallorossa ha sorriso alla Roma, vittoriosa 3-1 nel maggio scorso. Il Milan non subisce due sconfitte consecutive in trasferta contro le squadre capitoline in Serie A dal 2012, quando arrivarono tre ko di fila sotto la guida di Massimiliano Allegri. Un equilibrio sottile, dunque, che rende la sfida ancora più interessante e tutta da seguire, soprattutto in diretta streaming.

Probabili formazioni Roma e Milan

ROMA (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.

: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.