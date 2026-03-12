La sfida tra Inter e Atalanta rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della giornata di Serie A. Il match è in programma il 14 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Gli appassionati potranno seguire l’incontro comodamente online tramite smart TV, smartphone, tablet o computer. Inoltre, per chi si trova all’estero o preferisce guardare la partita in mobilità, lo streaming rappresenta una soluzione pratica per non perdere neanche un minuto di questo confronto tra due delle squadre più competitive del campionato italiano.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter vs Atalanta in TV e streaming

La partita Inter vs Atalanta è prevista per le 14:30 del 14 marzo e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L’Inter arriva a questo appuntamento con una tradizione recente estremamente favorevole nei confronti della formazione bergamasca. I nerazzurri hanno infatti vinto tutte le ultime sette sfide di campionato contro l’Atalanta, con uno score complessivo di 19 gol segnati e 5 subiti. Nella storia della Serie A il club milanese è riuscito a fare meglio solo una volta, quando ottenne otto vittorie consecutive tra il 1964 e il 1967 sotto la guida dell’allenatore argentino Helenio Herrera.

Il dominio nerazzurro negli scontri diretti è confermato anche da un altro dato significativo: l’Inter è imbattuta da 14 partite di campionato contro l’Atalanta (9 vittorie e 5 pareggi). L’ultimo successo della squadra bergamasca risale infatti all’11 novembre 2018, quando la Dea si impose 4-1 a Bergamo. Da allora il confronto diretto ha spesso premiato la formazione milanese, che cercherà di allungare ulteriormente questa striscia positiva.

Anche il fattore campo racconta una storia simile. L’Atalanta non vince in casa dell’Inter in Serie A dal 23 marzo 2014, quando si impose 2-1 con una doppietta di Giacomo Bonaventura. Da quel momento, allo stadio di Milano il Biscione ha ottenuto otto vittorie in 11 partite casalinghe contro la Dea (con tre pareggi), realizzando 27 reti complessive, per una media di 2,5 gol a partita. Numeri che rendono la sfida del 14 marzo ancora più interessante, con l’Atalanta chiamata a invertire una tendenza che negli ultimi anni ha premiato nettamente l’Inter.

Probabili formazioni Inter vs Atalanta

INTER (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.