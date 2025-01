Dove vedere Sinner vs Alexander Zverev in TV e streaming

L'attesissimo scontro tra Jannik Sinner e Alexander Zverev agli Australian Open 2025 si terrà il 26 gennaio alle ore 9:30 italiane. Gli appassionati di tennis potranno seguire la partita in diretta tv sui canali Eurosport, disponibili anche su Sky, oppure in streaming attraverso le piattaforme Discovery+, NOW TV e Dazn. Per chi non vuole perdersi nemmeno uno scambio, questi servizi garantiscono una copertura completa e in alta definizione dell'evento.

Dove vedere Sinner vs Zverev in TV e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è prevista per il 26 gennaio alle ore 9:30 e sarà trasmessa in diretta su Eurosport, Dazn, Sky e Now.

Come arrivano i due giocatori

Jannik Sinner e Alexander Zverev si sono già affrontati sei volte, dando vita a una rivalità avvincente. Nei precedenti scontri diretti, il tedesco è in vantaggio con un parziale di 4-2, ma la storia tra i due è ricca di colpi di scena. Il loro primo incontro, risalente al Roland Garros 2020, vide il giovane talento azzurro imporsi con un convincente 6-3 6-3 4-6 6-3, ma da quel momento Zverev ha saputo prendere il controllo, vincendo quattro sfide consecutive: Colonia 2020, US Open 2021, Monte Carlo 2022 e di nuovo agli US Open 2023.

L’ultima parola, però, l’ha avuta Sinner. Nel loro incontro più recente, disputato pochi mesi fa durante la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, il giocatore italiano ha sfoderato una prestazione straordinaria, spezzando la serie negativa contro il tedesco. Questo successo ha riacceso le speranze dei tifosi italiani, pronti a sostenere il loro beniamino in una sfida che si preannuncia equilibrata e spettacolare.

Come vedere Sinner vs Zverev dall'estero

Se vi trovate all’estero e desiderate seguire la partita, le piattaforme di streaming come Discovery+, NOW TV e Dazn potrebbero essere soggette a restrizioni geografiche. Per superare questo ostacolo, è consigliabile utilizzare una delle migliori VPN, che vi permetterà di accedere ai servizi di streaming italiani con la massima sicurezza e velocità. Con una VPN potrete tifare Sinner ovunque vi troviate, senza perdere nemmeno un punto di questo emozionante match.