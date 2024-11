Foto di SeppH da Pixabay

Dove vedere Slovan Bratislava - Milan in TV e streaming

La partita tra Slovan Bratislava - Milan prevista per le 18:45 del 26 novembre sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in diretta streaming su Sky GO e su NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Slovan Bratislava: gli slovacchi stanno attraversando un momento molto difficile in Europa, con zero punti dopo quattro partite e la peggior differenza reti del torneo (-13, con solo 2 gol fatti e 15 subiti). La squadra è in una striscia negativa di sette sconfitte consecutive nelle principali competizioni europee, vicina al proprio record negativo di nove ko di fila registrato tra il 2011 e il 2014.

Situazione Milan: i rossoneri arrivano alla sfida in Slovacchia in un momento estremamente positivo in Europa, reduci dalle vittorie contro Club Brugge e Real Madrid. Il Milan cerca il terzo successo consecutivo nelle competizioni europee, impresa che non riesce dal febbraio 2023. La squadra sta vivendo un momento particolarmente prolifico in attacco, avendo segnato nelle ultime due partite gli stessi gol realizzati nelle precedenti 10 sfide europee. Spiccano le prestazioni di Tijjani Reijnders, capocannoniere della squadra in questa Champions con 3 reti, e Rafael Leão, leader nei dribbling completati in questa edizione del torneo (20).

Probabili formazioni Slovan Bratislava - Milan

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec. All.: Weiss.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Come vedere Slovan Bratislava - Milan dall'estero

Per gli appassionati di calcio che si trovano all'estero e desiderano seguire la sfida di Champions League tra Slovan Bratislava e Milan, per fortuna non mancano le soluzioni efficaci per aggirare le limitazioni. Infatti, attraverso l'utilizzo di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) affidabile e di alta qualità è possibile infatti accedere ai contenuti italiani, fra cui le trasmissioni sportive, indipendentemente da dove ci si trova.