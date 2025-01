Il prossimo 26 gennaio alle 15:00 si svolgerà un’importante sfida di Serie A tra l’Udinese e la Roma. Per tutti gli appassionati che vogliono seguire l'incontro, l’unica opzione per lo streaming in Italia è DAZN, che detiene i diritti esclusivi della partita. Tuttavia, se vi trovate all'estero e non volete perdervi l'azione, potete comunque seguire il match attraverso una delle migliori VPN, che vi consentirà di "trasferire" la vostra posizione in Italia e accedere al servizio DAZN come se foste nel nostro paese.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Udinese - Roma in TV e streaming

La partita Udinese - Roma è prevista per le 15:00 del 26 gennaio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

L’Udinese arriva a questa sfida con una buona dose di solidità, ma anche di frustrazione, dopo una serie di risultati altalenanti. Nelle ultime cinque partite, i friulani hanno ottenuto tre pareggi, una vittoria e una sconfitta. L’ultima uscita è stata un pareggio contro il Lecce, ma la squadra di Andrea Sottil si trova comunque a metà classifica, al decimo posto, con un buon margine dalla zona retrocessione. L’Udinese dovrà cercare di sfruttare il fattore campo per dare una spinta alla propria stagione e migliorare la propria posizione.

La Roma, invece, arriva al match con un morale più alto, grazie a un buon rendimento nelle ultime settimane. I giallorossi hanno ottenuto due pareggi e tre vittorie nelle ultime cinque partite, compreso un importantissimo successo contro la Juventus. Al momento, la squadra di José Mourinho si trova al nono posto in classifica, in piena lotta per la qualificazione europea. La Roma, pur non mostrando una continuità di vittorie perfetta, ha dimostrato di saper recuperare terreno nei momenti cruciali e vorrà mantenere il suo slancio positivo contro l’Udinese.

Probabili formazioni Udinese - Roma

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Sanchez, Thauvin. All. Runjaic.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; El Shaarawy, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri.

Come vedere Udinese - Roma dall'estero

Se vi trovate all'estero e desiderate guardare il match tra Udinese e Roma su DAZN, potreste incontrare delle restrizioni geografiche. Fortunatamente, c'è una soluzione semplice: l'utilizzo di una VPN. Con una VPN, potrete simulare la vostra connessione come se foste in Italia, permettendovi di accedere ai contenuti di DAZN senza problemi. Esistono diverse VPN affidabili per lo streaming che consentono di aggirare le limitazioni geografiche, garantendo una visione fluida della partita. Non dimenticate di scegliere un servizio VPN che offra una buona velocità di connessione per evitare lag o buffering durante il match.