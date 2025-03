L'incontro di Serie A tra Venezia e Napoli, in programma il 16 marzo alle 12:30, è uno degli eventi calcistici più attesi del fine settimana. Per i tifosi che non possono essere allo stadio, la buona notizia è che la partita sarà visibile esclusivamente in streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti per molte delle partite di campionato italiano. Anche se vi trovate all'estero, non c'è motivo di perdere questo match, grazie alla possibilità di utilizzare una VPN per accedere al servizio. Con DAZN, potrete vivere l'emozione del calcio italiano comodamente da casa, ovunque vi troviate nel mondo.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Venezia - Napoli in TV e streaming

La partita Venezia - Napoli è prevista per le 12:30 del 16 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Venezia arriva a questa sfida con il morale a terra dopo un periodo complesso. Le ultime cinque partite hanno visto i lagunari raccogliere solo due sconfitte e tre pareggi, un rendimento che li ha lasciati ancora relegati al 19° posto in classifica. Con soli 2 punti conquistati nelle ultime 5 gare, la squadra allenata da Mister Vanoli ha mostrato diverse difficoltà, specialmente in fase offensiva. Nonostante l’impegno, il Venezia fatica a trovare la vittoria e ha bisogno di una svolta per rimanere in corsa per la salvezza.

Il Napoli, al contrario, arriva all'incontro con più fiducia, ma anch'esso in cerca di un riscatto dopo una serie di risultati altalenanti. Nelle ultime cinque partite, la squadra di Luciano Spalletti ha totalizzato un bilancio di 3 pareggi, 1 sconfitta e 1 vittoria. Attualmente al secondo posto in classifica, con il sogno scudetto che rimane vivo, i partenopei non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono mantenere la pressione sulla capolista. Il Napoli, seppur non al top della forma, ha comunque una rosa di grande qualità che può fare la differenza in ogni momento.

Probabili formazioni Venezia - Napoli

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Venezia e Napoli, non preoccupatevi: con una delle migliori VPN potrete aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di streaming italiano. Utilizzando una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e guardare la partita come se foste fisicamente nel paese, accedendo a Dazn o Sky Sport senza problemi. Alcuni dei provider più consigliati includono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che garantiscono alta velocità e sicurezza durante la navigazione.