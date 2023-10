Dreame D10 Plus: ottimo aspirapolvere robot autosvuotante a meno di 300€!

La Festa delle offerte Prime è ormai finita, ma per fortuna non si sono comunque fermate le offerte messe in campo da Amazon giacché il portale, anche al netto di un leggero abbassamento nel volume degli sconti, si sta comunque prodigando, come spesso fa, nel proporci tantissime occasioni a prezzi stracciati. In questo senso, qualora siate alla ricerca di un robot aspirapolvere potente ed efficiente, siamo certi che l'offerta qui proposta dallo store farà certamente al caso vostro.

Amazon, infatti, sta scontando in queste ore quello che, anche per la nostra redazione, è certamente uno dei migliori aspirapolvere robot presenti, attualmente, sul mercato. Stiamo parlando dell'eccellente Dreame D10 Plus, un prodotto dal rapporto qualità/prezzo ottimo e che, stranamente, non aveva subito alcuno sconto nel corso delle recenti offerte Prime! Per questo, poterlo acquistare oggi a soli 299,00€, ovvero con uno sconto del 14%, è certamente una sorpresa gradita, specie per quanti vogliono automatizzare le pulizie domestiche.

Dreame D10 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Compatto, affidabile e guidato da un ottimo sistema di navigazione, Dreame D10 Plus è certamente la scelta ideale per quanti sono alla ricerca di un aspirapolvere robot che sia efficiente ed affidabile, ma che soprattutto sia in grado di ripulire casa in totale autonomia anche quando non si è fisicamente presenti tra le mura domestiche.

In tal senso, ci sentiamo di consigliarlo a chi, magari, passa parecchie ore fuori casa e, potendo utilizzare anche le ottime funzioni di programmazione messe a disposizione da questo dispositivo, voglia programmare le pulizie dei pavimenti così che il robot possa poi provvedere da solo a raccogliere la polvere quotidianamente, provvedendo poi anche a svuotarsi per restare efficiente.

Per quanto concerne il prezzo proposto, va segnalato che il Dreame D10 Plus non è stato soggetto a sconti durante la recente Festa delle offerte Prime e, anzi, aveva subito un ritorno al suo prezzo originale di 349,00€, che l'aveva certamente reso meno appetibile rispetto a molti prodotti (scontati) della concorrenza. Oggi, invece, questo ottimo aspirapolvere robot torna al prezzo che ne ha caratterizzato il successo il questo mese di ottobre (ed anche poco prima), giacché i 299,00€ sono il prezzo più basso mai raggiunto da questo specifico modello. Un'occasione ottima dunque che, considerando le politiche di vendita in occasioni delle recenti offerte Prime, non fanno sperare in un ulteriore sconto durante il prossimo Black Friday 2023.

Dotato di funzioni smart e di una potenza più che sufficiente a pulire per bene i vostri pavimenti, Dreame D10 Plus è, in sintesi, un ottimo aspirapolvere robot e, per questo, vi suggeriremmo ad approfittare subito dello sconto messo a disposizione da Amazon, consultando subito prima che essa termini, o che il prodotto vada esaurito.

