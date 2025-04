Aspira, lava e si mantiene da solo: DREAME L10s Pro Gen 2 è in sconto del -22%

Pulire e spazzare i pavimenti non serve più (grazie al cielo). Con il potentissimo DREAME L10s Pro Gen 2 è in super offerta su Amazon a soli 349€ invece di 449€, con uno sconto del 22%! Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti vi conquisterà con la sua potente aspirazione da 7000 Pa e il sistema di lavaggio DuoScrub™ con moci rotanti. Il rilevamento a ultrasuoni rileva intelligentemente tappeti e moquette, mentre il sollevamento automatico dei moci di 7 mm mantiene le superfici asciutte. Perfetto per famiglie con animali grazie alla spazzola anti-groviglio.

DREAME L10s Pro Gen 2, pulisce casa da solo e lo puoi anche gestire da app!

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L10s Pro Gen 2 è perfetto per chi vive in case con pavimenti misti e ha animali domestici o bimbi piccoli. Grazie alla potente aspirazione da 7000 Pa e alla spazzola in gomma anti-groviglio, vi libererà definitivamente dai peli di animali e dalla polvere ostinata. Il sistema di lavaggio DuoScrub con moci rotanti e serbatoio da 300 ml affronta anche le macchie più difficili, mentre il rilevamento intelligente degli ostacoli garantisce una pulizia impeccabile senza la vostra supervisione.

Per le famiglie che hanno poco tempo per le pulizie domestiche, questo robot rappresenta un investimento prezioso. La tecnologia di sollevamento automatico dei moci di 7 mm e il rilevamento a ultrasuoni assicurano che i vostri tappeti rimangano asciutti durante la pulizia, adattando automaticamente la potenza di aspirazione quando necessario. Potrete gestire l'intero processo dall'app Dreamhome, programmando sessioni di pulizia anche quando siete fuori casa e tornando sempre a pavimenti impeccabili.

Il DREAME L10s Pro Gen 2 rappresenta l'evoluzione della pulizia domestica, combinando aspirazione potente da 7000 Pa con il sistema di lavaggio DuoScrub. I due moci rotanti ad alta velocità e il serbatoio da 300 ml garantiscono una pulizia profonda di ogni superficie. La tecnologia intelligente rileva tappeti e moquette mediante ultrasuoni, aumentando automaticamente la potenza di aspirazione, mentre il sollevamento automatico dei moci di 7 mm evita di bagnare le superfici delicate. Attualmente in offerta a 349€ anziché 449€, il DREAME L10s Pro Gen 2 vi sorprenderà per la sua efficienza e versatilità. Il sistema di rilevamento ostacoli vi permetterà di dimenticare i problemi di pulizia, mentre la spazzola in gomma elimina efficacemente polvere e peli senza grovigli. Un investimento eccellente per mantenere la casa impeccabile con il minimo sforzo.

