Aspira e lava al posto tuo! dreame L10s Pro Gen 2 a un prezzo SHOCK! (-20%)

Basta pulizie tradizionali che tolgono tempo ed energie, è ora di semplificarvi la vita con un buon robot per la pulizia quotidiana! Il dreame L10s Pro Gen 2 infatti è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 359€, rispetto al prezzo originale di 449€. Questo rappresenta uno sconto del 20%! Questo avanzato robot aspirapolvere e lavapavimenti offre un'aspirazione potente da 7000 Pa grazie al sistema Vormax e un efficace sistema di lavaggio DuoScrub™ per una pulizia profonda. Con il rilevamento a ultrasuoni di tappeti e moquette, il dreame L10s Pro Gen 2 garantisce una pulizia intelligente, mentre il sollevamento automatico dei moci previene l'umidità indesiderata su tappeti e moquette, mantenendo la tua casa impeccabile.

dreame L10s Pro Gen 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dreame L10s Pro Gen 2 è l'alleato perfetto per chi cerca una soluzione completa per la pulizia domestica, senza dover rinunciare a comfort e tecnologia avanzata. Particolarmente indicato per le famiglie con animali domestici o per chi abita in spazi con diverse tipologie di pavimentazione, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti offre un'aspirazione potente di 7000 Pa che garantisce l'eliminazione di peli, sporco e residui su qualsiasi superficie.

Per gli amanti della tecnologia e per chi desidera personalizzare al massimo la pulizia della propria abitazione, il dreame L10s Pro Gen 2 si rivela ancora una volta la scelta giusta. L'app Dreamhome permette di creare fino a quattro mappe separate dei piani della casa, ottimizzando le sessioni di pulizia in base alle specifiche esigenze di ogni ambiente. Inoltre, la possibilità di gestire il dispositivo tramite comandi vocali, collegandolo all'assistente virtuale di propria preferenza, rende l'utilizzo ancora più semplice e intuitivo. Per chi cerca efficienza, personalizzazione e autonomia nella gestione delle pulizie domestiche, questo prodotto rappresenta un investimento che migliorerà concretamente la gestione della casa.

Il suo intelligente sollevamento dei moci di 7 mm evita l'inumidimento di tappeti e moquette durante il lavaggio. Grazie al rilevamento degli ostacoli e il rilevamento a ultrasuoni di tappeti e moquette, il dreame L10s Pro Gen 2 adatta la sua aspirazione per una pulizia più intensa, mantenendo inoltre tappeti e moquette privi di grovigli di peli. Supporta inoltre la creazione di mappe per abitazioni a più piani e il controllo vocale per una facile gestione.

In sconto a 359,00€, rispetto al prezzo originale di 449,00€, il dreame L10s Pro Gen 2 rappresenta un'eccellente opportunità per chi cerca un'esperienza di pulizia automatizzata di nuova generazione, combinando potenza, precisione e versatilità. Con la capacità di adattarsi a diversi piani della casa e la comodità dei comandi vocali, è una soluzione ideale per mantenere la casa pulita con il minimo sforzo. Vi consigliamo l'acquisto per trasformare e semplificare la vostra routine di pulizia domestica.

Vedi offerta su Amazon