Non raccoglie i calzini, ma questo robot Dreame è il miglior affare di oggi

Il Dreame X30 Ultra rappresenta una delle scelte più vantaggiose nel mercato degli aspirapolvere robotizzati, soprattutto oggi che è possibile acquistarne uno al prezzo scontato di 799€, con uno sconto del 33%. Questo modello, un tempo top di gamma, offre ancora oggi prestazioni di altissimo livello, grazie a una serie di innovazioni che lo rendono una soluzione ideale per chi desidera una pulizia automatica. Seppur non in grado di raccogliere i calzini sparsi in casa come l'ultimo X50, il Dreame X30 Ultra è tra i migliori alleati per mantenere la casa pulita e ordinata.

Dreame X30 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche più belle di questo robot è la sua manutenzione automatica. Non sarà più necessario perdere tempo a svuotare il contenitore della polvere o a riempire il serbatoio dell’acqua per il lavaggio dei pavimenti. Il Dreame X30 Ultra è infatti capace di svolgere tutto ciò in completa autonomia, permettendo anche la pulizia dei moci e del vassoio di lavaggio con acqua calda a 60 °C. Grazie a queste funzioni, il robot garantisce una pulizia sempre efficace, riducendo al minimo la necessità di interventi manuali da parte dell’utente.

L’innovazione tecnologica non finisce qui: il Dreame X30 Ultra è dotato della tecnologia MopExtend RoboSwing, che gli consente di pulire sotto i mobili bassi, come divani o letti, raggiungendo angoli difficili da raggiungere. Questa tecnologia, un vero punto di forza dell’apparecchio, permette di pulire lungo i bordi e in spazi stretti fino a 4 cm di altezza, assicurando che ogni angolo della casa sia perfettamente pulito. La capacità di raggiungere queste zone permette di ottenere risultati ottimali senza il bisogno di spostare i mobili.

Oltre a queste caratteristiche, il Dreame X30 Ultra si distingue per la sua potenza di aspirazione, pari a 8.300 Pa, che lo rende perfetto per affrontare sporco pesante, come peli di animali, polvere e detriti. Questa potenza consente al robot di sollevare oggetti fino a 5 kg, garantendo che anche lo sporco più ostinato venga rimosso facilmente. Inoltre, il sistema di rilavaggio di moci e pavimento assicura che lo sporco venga eliminato due volte, offrendo una pulizia ancora più accurata. Per chi possiede tappeti o moquette, la possibilità di personalizzare la pulizia, senza bagnarli, rappresenta un ulteriore punto a favore di questo straordinario prodotto.

