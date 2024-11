Pulizie smart ad un prezzo mai visto prima: il Dyson V8 Total Clean oggi costa 150€ in MENO!

Se siete alla ricerca di un aspirapolvere senza fili di alta qualità, che unisca potenza e versatilità, allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta: il Dyson V8 Total Clean è ora disponibile a soli 299,00€, con uno sconto di 150€ rispetto al prezzo originale di 449,00€. Un'occasione imperdibile per portarsi a casa un dispositivo che ha ridefinito gli standard della pulizia domestica.

Aspirapolvere senza fili Dyson V8 Total Clean, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dyson V8 Total Clean rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo versatile e potente per la pulizia quotidiana. Con un peso di soli 2,54 kg e un design ergonomico, si rivela perfetto per abitazioni di medie dimensioni. La doppia spazzola in dotazione (Motorbar e rullo morbido) lo rende adatto a qualsiasi superficie, dai tappeti ai pavimenti più delicati.

Le caratteristiche tecniche parlano chiaro: il motore digitale raggiunge 110.000 giri al minuto, generando una potenza di aspirazione di 115 AW. Il sistema di filtrazione avanzata cattura il 99,99% delle particelle microscopiche, mentre i 15 cicloni garantiscono un'aspirazione costante. L'autonomia di 40 minuti consente di completare le pulizie senza interruzioni, mentre il contenitore da 0,54L si svuota in modo igienico con un semplice click.

La tecnologia proprietaria Dyson si manifesta in ogni dettaglio: dalla gestione intelligente della batteria al sistema di espulsione dello sporco senza contatto, fino alla trasformazione in aspirabriciole per la massima versatilità d'uso. Il tempo di ricarica di 5 ore garantisce sempre la piena operatività quando necessari.

Attualmente disponibile a 299,00€, il Dyson V8 Total Clean rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un'esperienza di pulizia superiore. La combinazione di tecnologia all'avanguardia, prestazioni elevate e praticità d'uso, unita a uno sconto considerevole, rende questo dispositivo un'opportunità da non perdere per trasformare le pulizie domestiche in un'attività rapida ed efficiente.

