Con il nuovo Echo Show 8, hai schermo e audio al TOP, oggi al miglior prezzo

Se state cercando un dispositivo compatibile con Alexa che unisca intrattenimento e tecnologia per la casa intelligente, l'ultimo Echo Show 8 di Amazon è quello che fa per voi. Disponibile a soli 94€, questo assistente smart combina un design elegante con funzioni avanzate, offrendo il massimo per chi desidera gestire la propria casa in modo semplice ed efficiente. Con uno schermo touch HD da 8 pollici e un audio spaziale, l'ultimo Echo Show 8 unisce stile e prestazioni.

Echo Show 8 (ultimo modello), chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie al suo schermo HD e all'audio spaziale avvolgente, l’Echo Show 8 porta l’intrattenimento a un livello superiore. Che stiate guardando un film su Prime Video o ascoltando musica da Spotify, l’esperienza sarà sempre di alta qualità. La videocamera da 13 MP con inquadratura automatica rende le videochiamate più fluide e nitide, permettendovi di restare connesso con i vostri cari in modo semplice e immediato. Inoltre, con il nuovo widget "Contatti principali", bastano pochi tocchi per avviare una chiamata, rendendo ogni conversazione più immediata e piacevole.

L’Echo Show 8 non è solo un dispositivo per l’intrattenimento, ma anche un potente hub per la casa intelligente. Grazie al supporto per i protocolli Zigbee, Matter e Thread, potete controllare facilmente luci, videocamere e altri dispositivi compatibili senza bisogno di hub esterni. Alexa è sempre pronta ad aiutarvi: dalla gestione delle routine quotidiane fino al controllo vocale dei dispositivi. Inoltre, la connettività Bluetooth e Wi-Fi garantisce la massima flessibilità per l’integrazione con altri apparecchi.

Oltre alle sue prestazioni, l’Echo Show 8 si distingue anche per l’impegno nella sostenibilità e nella tutela della privacy. Realizzato con il 29% di materiali riciclati, è un dispositivo attento all’ambiente. La privacy degli utenti è garantita grazie a funzionalità come il pulsante per disattivare microfono e videocamera e il copri-telecamera integrato. Questo lo rende una scelta sicura e responsabile, ideale per chi cerca un prodotto moderno, rispettoso e versatile.

Vedi offerta su Amazon