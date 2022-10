Continua la nostra rassegna dedicata alle straordinarie offerte di questi Prime Day autunnali di Amazon i cui sconti, come saprete, sono partiti già alla mezzanotte dell’11 ottobre, proponendo al pubblico del portale una vastissima gamma di articoli, che spaziano tra le più disparate categorie merceologiche.

Ebbene, continuando a spulciare le tante offerte messe in campo da Amazon, arriva ora il momento di proporvi anche le ottime offerte Ecovacs dedicate ai suoi aspirapolvere smart, con proposte davvero variegate, che spaziano dai modelli medio-gamma sino alle punte di diamante dell’attuale “flotta” di robot realizzati dall’azienda!

La scelta, insomma, non è affatto male, ma tra le varie proposte del brand, che spaziano anche attraverso i top di gamma, come lo splendido Deebot X1, noi vi suggeriamo di andare in controtendenza, focalizzando l’attenzione non sui massimi esponenti della gamma Deebot, ma sul più compatto ed accessibile, Deebot N8, ovvero quello che è uno dei prodotti Ecovacs a godere dello sconto più alto tra le proposte odierne in salsa Prime Day.

Parliamo, infatti, di uno sconto applicato pari al 37%, che abbassa il prezzo originale dai suoi 379,00€, al prezzo più abbordabile di 239,00€, il che è davvero conveniente, specie per chi è alla ricerca di un aspirapolvere robot senza fili, compatto e funzionale, che non superi la soglia psicologica dei 250 euro, pur offrendosi con caratteristiche di tutto rispetto.

La convenienza sta proprio in questo: approfittare dei Prime Day per portarsi a casa un buon prodotto, funzionale e pratico, ad un prezzo che sia davvero vantaggioso, ed in tal senso il Deebot N8 non vi lascerà certo delusi, giacché parliamo di un robot aspirapolvere dall’ottimo comparto tecnologico, in grado di pulire in modo efficiente anche appartamenti di medie o grandi dimensioni, fino a 220 metri quadrati, in appena 110 minuti!

Il merito è, anzitutto, della tecnologia TrueMapping di Ecovacs, che combina rilevatori laser e sensori dTOF avanzati, per effettuare una scansione continua e precisa dell’ambiente domestico, tracciando così il miglior percorso per le pulizie, evitando anche pericolose cadute o intralci.

Equipaggiato con un potente motore da 2300 Pa, Deebot N8 è silenzioso, efficiente, ed è in grado di rimuovere anche la più piccola quantità di polvere, rilevando lo sporco fino a 2 mm, e potendo persino provvedere ad un lavaggio rapido dei pavimenti, grazie ad un comodo serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa, lasciando così il pavimento completamente pulito!

Dulcis in fundo, questo aspirapolvere robot è dotato di tecnologia smart, il che lo rende controllabile non solo da smartphone Androis e iOS (tramite apposita app gratuita Ecovacs), ma anche grazie al supporto di assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, per il massimo dell’efficienza, col minimo dello sforzo!

Le offerte Prime Day sugli aspirapolvere robot Ecovacs

