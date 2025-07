A pochi giorni dal Prime Day, Amazon sorprende tutti con un’offerta che non richiede alcun abbonamento Prime: il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT MINI è disponibile a soli 399€ invece di 499€. Un’occasione da cogliere al volo per chi desidera un alleato smart e silenzioso per la pulizia domestica, senza vincoli o iscrizioni aggiuntive. Questo modello compatto ed elegante promette prestazioni elevate in un formato salvaspazio, ideale per appartamenti moderni e ambienti ristretti.

ECOVACS DEEBOT MINI, chi dovrebbe acquistarlo?

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni ridotte: con soli 28,6 cm di larghezza, DEEBOT MINI si muove con agilità negli angoli più difficili, garantendo una copertura completa della casa grazie ai suoi sensori avanzati, radar LDS e laser frontali. Ogni zona viene mappata con precisione, riducendo i punti ciechi e assicurando una pulizia profonda e sistematica. Inoltre, la tecnologia ZeroTangle 2.0 con spazzole anti-aggrovigliamento semplifica la manutenzione e rimuove efficacemente peli e capelli, rendendolo perfetto anche per chi convive con animali domestici.

La stazione OMNI mini, alta appena 38,5 cm, è il cuore tecnologico del sistema. Nonostante le dimensioni compatte, offre funzioni da top di gamma: svuotamento automatico, asciugatura ad aria calda a 45 °C e protezione antibatterica per mantenere l’ambiente pulito, igienico e privo di odori. Tutto è pensato per offrirvi una gestione della pulizia totalmente automatizzata, dal lavaggio del mocio alla raccolta della polvere, con la semplicità di un solo tocco.

Infine, con l’app ECOVACS HOME, potrete controllare ogni aspetto della pulizia direttamente dal vostro smartphone: dalla potenza di aspirazione al flusso d’acqua, fino alla pianificazione delle sessioni. Grazie a una potenza di aspirazione da 8000 Pa e al sistema di lavaggio rotante OZMO Turbo 2.0, il DEEBOT MINI affronta anche lo sporco più ostinato su pavimenti e tappeti. In sintesi, non vi serve Prime per ottenere un robot aspirapolvere intelligente e pronto a rivoluzionare il vostro modo di pulire casa.

