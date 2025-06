Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere lavapavimenti che unisca tecnologie all'avanguardia e prestazioni di livello premium, il DEEBOT T50 OMNI di Ecovacs rappresenta una delle scelte più avanzate sul mercato. Attualmente disponibile su Amazon a soli 599€, questo dispositivo beneficia di uno sconto del 14% rispetto al più recente prezzo minimo di 698,99€, rappresentando il minimo storico assoluto per questo modello di punta.

Ecovacs Deebot T50 Omni, chi dovrebbe acquistarlo?

Deebot T50 Omni migliora ulteriormente le caratteristiche già eccellenti della linea T30 Pro. Una delle sue innovazioni più apprezzate è il sistema TruEdge 2.0, che integra una spazzola laterale estensibile e un mocio dinamico capace di avvicinarsi fino a un millimetro dai bordi, garantendo una copertura totale delle superfici. A rendere ancora più efficace la pulizia, ci pensa la tecnologia AIVI 3D 2.0, che rileva con estrema precisione gli ostacoli e adatta la navigazione del robot in modo intelligente.

Sul fronte della potenza, Deebot T50 offre 15.000 Pa di aspirazione, un valore elevatissimo che consente di eliminare polvere, detriti e capelli senza difficoltà. Grazie al sistema ZeroTangle 2.0, anche i capelli lunghi vengono raccolti e districati con efficacia, evitando fastidiosi blocchi. Il design ultra-sottile da 81 mm, reso possibile dal modulo LiDAR dToF integrato, consente al robot di infilarsi sotto la maggior parte dei mobili, assicurando una pulizia approfondita anche nelle zone più nascoste.

La stazione OMNI all-in-one completa l'esperienza d'uso, con funzioni avanzate come lo svuotamento automatico, il lavaggio a 75°C e l'asciugatura a 45°C, garantendo un livello di igiene eccellente e una manutenzione minima. Inoltre, grazie all'assistente vocale YIKO, potrete controllare ogni aspetto della pulizia tramite comandi vocali, anche da remoto.

Al prezzo attuale di 599€ su Amazon, Deebot T50 Omni si configura come una delle soluzioni più complete e innovative per chi desidera automatizzare la pulizia domestica. Un'occasione unica per portare a casa un dispositivo di fascia alta a un prezzo eccezionale. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori robot lavapavimenti per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon