Elettrodomestici LG: li usi subito, paghi da luglio e hai 500€ indietro

Se state valutando di aggiornare o sostituire gli elettrodomestici della vostra casa, questa è un’opportunità che vale la pena considerare. LG ha infatti lanciato una promozione davvero interessante, pensata per chi desidera tecnologia di qualità con soluzioni di pagamento flessibili. Fino al 23 aprile, acquistando un elettrodomestico selezionato, potrete iniziare a utilizzarlo immediatamente, ma iniziare a pagarlo solo da luglio. Questo significa che potrete portare a casa oggi uno dei migliori frigoriferi, una lavatrice o un forno da cucina senza alcun anticipo, posticipando il primo pagamento di diversi mesi.

Offerte e cashback LG, perché approfittarne?

Oltre alla possibilità di posticipare il pagamento, LG offre anche un’interessante forma di rimborso: il cashback. A seconda del prodotto scelto, potreste ricevere fino a 500€ indietro. Una cifra significativa, che rende l’acquisto ancora più conveniente. Il bello di questa iniziativa è che non riguarda un solo tipo di prodotto: frigoriferi, elettrodomestici per la cura dei capi, forni da cucina e molto altro rientrano tra le opzioni disponibili. In più, LG propone anche bundle esclusivi, che vi permettono di acquistare più articoli in un’unica soluzione, risparmiando potenzialmente ancora di più.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal finanziamento a tasso zero, disponibile in 10, 20 o 30 mesi. Questo significa che potrete suddividere l’importo in comode rate mensili senza dover sostenere interessi o costi aggiuntivi. Una formula trasparente e vantaggiosa, ideale per chi vuole pianificare al meglio le proprie spese, mantenendo il controllo del budget familiare. Non importa quale sia l’importo totale o la durata del finanziamento che preferite: l’importante è che possiate gestirlo nel modo più comodo per voi, senza sorprese e con la tranquillità di un acquisto consapevole.

Siete voi a decidere come approfittare di questa promozione: che vogliate sostituire un singolo elettrodomestico o fare un upgrade completo della vostra cucina o lavanderia, LG mette a vostra disposizione una gamma completa di soluzioni tecnologiche ed eleganti. Con questa offerta potete unire la comodità dell’utilizzo immediato, il risparmio del cashback e la flessibilità del pagamento posticipato e rateizzato. Un’occasione concreta per portare innovazione e comfort nella vostra casa, costruita davvero su misura per le vostre esigenze.

