Il secondo episodio del Black Friday di MediaWorld è ufficialmente iniziato, portando con sé nuove offerte imperdibili e promozioni esclusive. Questa fase dell’evento durerà fino al 19 novembre, offrendo a tutti voi l’occasione di anticipare gli acquisti per le feste e approfittare di sconti speciali sui prodotti più richiesti. La strategia di MediaWorld, infatti, non si ferma qui. Pensiamo sia già prevista la possibilità di un terzo episodio con le ultime ondate di offerte, proprio nella settimana clou del Black Friday di fine novembre.

Black Friday Mediaworld episodio 2, perché approfittarne?

Durante questo secondo episodio, MediaWorld propone anche iniziative che vanno oltre lo shopping tradizionale. Tra queste, la possibilità di vincere Gift Card fino a 1000€ semplicemente provando in anteprima l’app Roborun. Un’occasione unica per tutti voi di esplorare le funzionalità della nuova app e, allo stesso tempo, aggiudicarvi premi interessanti che possono rendere il Black Friday ancora più conveniente e divertente.

Non mancano le sorprese anche per gli amanti della musica e dei talent show. Con l’acquisto di un prodotto a marchio PEAQ entro il 22 novembre, avrete l’opportunità di partecipare a un concorso che vi permetterà di vivere dal vivo l’emozione della finale di X Factor 2025. Un’iniziativa che combina tecnologia, intrattenimento e premi esclusivi, rendendo ogni acquisto ancora più emozionante.

Questo secondo episodio del Black Friday conferma la volontà di MediaWorld di rendere l’evento più lungo e coinvolgente, offrendo non solo sconti ma anche esperienze e premi speciali. Continuate a seguire le novità e approfittate delle offerte fino al 19 novembre, preparandovi magari al terzo episodio che chiuderà il mese con le ultime opportunità di shopping. Un Black Friday pensato per voi, che unisce convenienza, intrattenimento e premi esclusivi in un’unica esperienza.

