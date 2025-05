Estate in movimento? Con Bluetti non resti mai senza energia. Ecco 3 soluzioni interessanti

Come in tanti altri paesi, l’estate in Italia è sinonimo di avventura. Dai panorami mozzafiato delle Dolomiti alle spiagge assolate della Sardegna, ogni occasione è perfetta per partire. Ma c’è una cosa da non dimenticare mai: l’energia. Che pensiate di campeggiare in montagna, viaggiare in van o godendovi una giornata al mare, una power station portatile può fare la differenza. Con le soluzioni firmate BLUETTI, leader nel settore dell’energia portatile, restare senza corrente è solo un ricordo. E c’è di più: dal 16 al 29 maggio, usando il coupon “BLUETTIMILANO”, risparmiate il 10% extra su tutto lo store Bluetti. Un’occasione imperdibile per affrontare l’estate con la carica giusta.

Perché acquistare una power station portatile per l’estate?

Le stagioni estive possono essere torride. Avere una fonte di energia affidabile significa mantenere attivi ventilatori, frigoriferi da viaggio, dispositivi elettronici e persino condizionatori portatili. Le stazioni di energia Bluetti sono progettate per resistere alle alte temperature grazie a sistemi di gestione termica intelligenti e batterie LiFePO₄ ad alte prestazioni. E se abbinate a pannelli solari, diventano generatori solari silenziosi, sostenibili e pronti all’uso ovunque ci sia sole. E quando tornate a casa, sono perfette anche come backup per blackout improvvisi.

In particolare, sono 3 le soluzioni Bluetti perfette per questa estate:

AC180 + MP200: perfetti per campeggio e party sulla spiaggia

Con soli 16,4 kg e una capacità di 1152Wh, il Bluetti AC180 è compatto ma potente. Può alimentare un frigorifero da auto da 60W per 15 ore o un condizionatore portatile da 1500W per circa mezz’ora. Le 9 uscite, incluso un pad di ricarica wireless, lo rendono ideale per tutti i dispositivi. Abbinatelo al pannello solare pieghevole MP200 per creare un generatore solare portatile, perfetto per giornate in spiaggia o campeggio senza accesso alla rete elettrica.

Elite 200 V2 + Charger 1: ideali per i tour on the road

Pensato per i viaggi in auto, l’Elite 200 V2 si infila facilmente sotto il sedile ma offre una potenza sorprendente: 2073.6Wh e 2600W (con picco a 3900W). Supporta persino dispositivi ad alto assorbimento come piastre a induzione e asciugacapelli. Con il caricatore “Charger 1”, si ricarica direttamente in auto a 560W, quasi 6 volte più veloce rispetto a una presa accendisigari standard. E con TurboBoost da 1800W, è pronto all’uso in appena 1,4 ore di ricarica alla rete.

AC200L + D40: l’energia perfetta per camper e van

Con 2048Wh e una potenza in uscita da 2400W, l’AC200L è la centrale elettrica per la vita on the road. Alimenta luci LED per oltre 200 ore o un bollitore da 1500W per la colazione del mattino. Serve ancora più autonomia? Basta aggiungere batterie B300K per espandere la capacità fino a 7577Wh. In combinazione con il caricatore DC-DC D40, l’AC200L può alimentare direttamente la batteria del camper o dispositivi DC come TV, pompe e frigoriferi, sfruttando anche pannelli solari o batterie di avviamento.

Sta per arrivare il Bluetti Apex 300

Vi informiamo anche che Bluetti ha recentemente annunciato il pre-lancio dell’Apex 300, un sistema di accumulo energetico versatile, compatto e potente. Progettato per un uso immediato con installazione plug-and-play, è espandibile in un ecosistema intelligente adatto per il backup domestico, per la vita off-grid e la ricarica di veicoli elettrici.

Caratteristiche principali:

Capacità di 2.764,8Wh e potenza di 3.840W (120V/240V)

Supporta UPS a 20 ms, bypass da 50A/12.000W, basso consumo AC in standby (20W)

Può alimentare il 99% degli elettrodomestici domestici e persino una Tesla

Espandibile fino a 58.000Wh e 11.520W con batterie e accessori modulari

Compatibile con sistemi solari esistenti e gestibile tramite app BLUETTI

L’Apex 300 si integra in un ecosistema modulare con accessori come batterie espandibili (B300K), il controller solare SolarX 4K, hub di potenza e caricatore da alternatore per auto. Questo permette di adattare il sistema a scenari diversi: casa, camper o vita off-grid. È possibile collegare fino a tre unità e 18 batterie, per una potenza massima di 11.520W e 58.000Wh.

Perfettamente compatibile con impianti fotovoltaici esistenti, consente una gestione intelligente dell’energia tramite l'app Bluetti, automatizzando l’uso di energia solare, rete elettrica e generatori. La parte smart include la gestione delle priorità, avvisi meteo e controllo remoto degli elettrodomestici.

Il pre-lancio è aperto fino al 19 maggio con vantaggi esclusivi per chi versa un piccolo deposito, mentre il lancio ufficiale su Indiegogo avverrà il 20 maggio. Grazie a una durata prevista di 17 anni e un ritorno economico in soli 2 anni, l’Apex 300 rappresenta una soluzione efficiente, scalabile e sostenibile per l’energia del futuro.

