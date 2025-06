Vivere in tranquillità e sicurezza è un’esigenza di tutti, e oggi bastano pochi clic per ottenere il controllo completo su ciò che accade intorno alla vostra abitazione. Con la videocamera Wi-Fi EZVIZ C8c, monitorare l’esterno della casa diventa semplice ed efficace, grazie a tecnologie avanzate e una visione panoramica a 360°. In questi giorni, è disponibile su Amazon a un prezzo più basso dei suoi originali 79,99€, con sconto del 15% applicabile direttamente al momento del pagamento: vi basterà selezionare la casella sotto al prezzo per approfittarne.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

EZVIZ C8c, chi dovrebbe acquistarla?

La EZVIZ C8c non è una semplice telecamera di sorveglianza: offre una risoluzione 3K che cattura immagini nitide da ogni direzione e, grazie alla visione notturna a colori, garantisce un monitoraggio dettagliato anche al buio. Nessun dettaglio sfuggirà al vostro controllo, sia di giorno che di notte. È la soluzione ideale per chi desidera una sorveglianza continua e precisa dell’esterno, evitando le zone cieche e assicurandosi che nessuno possa passare inosservato.

Uno dei punti di forza di questo modello è il suo sistema di rilevamento AI, in grado di distinguere persone e veicoli da movimenti non rilevanti, come foglie o insetti. Inoltre, la funzione di tracciamento auto-zoom consente alla telecamera di seguire automaticamente ogni movimento umano rilevato. Potete anche personalizzare le zone di rilevamento, così da ricevere notifiche solo quando qualcosa accade in aree specifiche da voi selezionate.

Infine, la EZVIZ C8c integra funzioni davvero utili per una protezione attiva: sirena, luce stroboscopica, comunicazione bidirezionale, e compatibilità con Alexa e Google Assistant. Potrete impostare fino a 12 posizioni predefinite tramite l’app EZVIZ e, se necessario, comunicare in tempo reale con chi si trova vicino alla telecamera. Con questa offerta esclusiva, portate a casa una sicurezza completa a un prezzo accessibile.

