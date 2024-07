Prezzo shock da Unieuro! Telecamera EZVIZ a meno di 30€!

Se desiderate migliorare il vostro sistema di videosorveglianza, in particolare per l'esterno, Unieuro ha un'offerta imperdibile. Al prezzo straordinario di meno di 30€, potete acquistare la EZVIZ H3C, una videocamera di sorveglianza per esterni di alta qualità, semplice da installare e configurare. Un'occasione rara a un prezzo così conveniente!

EZVIZ H3C, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto di EZVIZ H3C è consigliato per coloro che desiderano fare un salto di qualità nella sicurezza domestica esterna. Grazie alla sua risoluzione 2K, questa telecamera soddisfa pienamente le esigenze di chi punta ad avere dettagli nitidi e colori fedeli nelle riprese, migliorando notevolmente la qualità visiva rispetto ai sistemi di sicurezza tradizionali, anche nella visione notturna.

Coloro che sono stanchi delle immagini in bianco e nero poco chiare o delle riprese notturne sovraesposte, apprezzeranno la capacità di EZVIZ H3C di catturare video a colori anche di notte, grazie ai suoi due faretti integrati che illuminano perfettamente l'ambiente.

Inoltre, è ideale per coloro che vogliono restare connessi. Il riconoscimento saluto con la mano e la possibilità di avviare conversazioni bidirezionali la rendono perfetta non solo per la sicurezza, ma anche come strumento per tenere in contatto i membri della famiglia. Grazie alla sua resistenza alle intemperie, evidenziata dalla protezione IP67, e all'intelligenza artificiale che riduce i falsi allarmi distinguendo il movimento di persone da quello di animali o oggetti, EZVIZ H3C è in grado di resistere a condizioni climatiche avverse. Insomma, niente di meglio per 29,99€.

Vedi offerta