EZVIZ lancia RS20 Pro, robot che aspira, lava e sorveglia la casa

EZVIZ lancia RS20 Pro, un innovativo robot aspirapolvere e lavapavimenti combinato che promette di cambiare il modo in cui pulite la casa. Il dispositivo 2-in-1 offre funzionalità avanzate come l'installazione automatica del mop, una spazzola 3-in-1 e una stazione base multifunzione, mirando a rendere la pulizia della casa completamente autonoma.

RS20 Pro si distingue anche per le sue capacità di videosorveglianza, grazie alla videocamera EZVIZ integrata sempre accessibile dall'applicazione, che permette di fatto di controllare tutta la casa grazie alla capacità di movimento del robot.

Il cuore dell'RS20 Pro è la sua stazione base avanzata, dotata di due serbatoi da 5 litri: uno per l'acqua pulita e uno per quella sporca. La base aggiunge automaticamente il detergente e riempie il robot prima di ogni ciclo di pulizia, garantendo un'autonomia senza precedenti. C'è anche un terzo serbatoio, dedicato ai rifiuti solidi che il robot raccoglie durante l'aspirazione, facilmente accessibile e in una posizione più comoda rispetto ad altri robot concorrenti, che lo posizionano sul davanti della base, sotto i serbatoi dell'acqua.

Uno dei punti di forza di RS20 Pro è senza dubbio la sua versatilità. Può gestire diversi tipi di pavimentazione, dalla ceramica al parquet, dalla moquette alla resina, grazie alla sua capacità di installare o rimuovere automaticamente i panni rotanti quando torna alla base.

Il robot, infatti, utilizza due panni rotanti con una pressione di 10N per una pulizia profonda durante il lavaggio. Se però si decide di eseguire solo un ciclo di aspirazione, il robot sgancia i mop, che rimangono nella base; in questo modo si evita che della sporcizia rimanga attaccata e venga trasportata in giro per la casa, o alla base, senza essere correttamente aspirata. Si tratta di qualcosa che capita molto di rado sul pavimento, ma può succedere quando il robot aspira dei tappeti, soprattutto se a pelo lungo.

Per la pulizia della casa, gli utenti possono scegliere tra diverse modalità: solo aspirazione, solo lavaggio, o un ciclo completo che combina entrambe le funzioni. Dopo ogni sessione, la base svuota automaticamente la polvere, lava i mop, li asciuga e ricarica il serbatoio. Il robot ha una potenza di aspirazione di 7.200 Pa e offre un'autonomia di 3 ore, sufficiente per pulire una superficie di circa 300mq.

Non mancano ovviamente vari sensori per la navigazione, come il classico LiDAR che spunta dalla parte superiore, e la rilevazione dei tappeti, che aumenta automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia efficace. La già citata telecamera è dotata di funzioni IA che le permettono di riconoscere più di 65 tipi di oggetti, così da evitare ostacoli e pianificare i percorsi di pulizia più efficienti.

Disponibilità e prezzi

EZVIZ RS20 Pro è già disponibile all'acquisto, in promozione a 849,00€ fino al 13 ottobre grazie a un coupon da 150€. Il prezzo passerà a 899,00€ dal 14 al 20 ottobre, mentre dal 21 ottobre sarà in vendita nei principali store online e nei negozi di elettronica al prezzo consigliato di 999,00€.