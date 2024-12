F1 in streaming, dove vedere il GP di Abu Dhabi online gratis

Come vedere il GP di Abu Dhabi

Per i fan italiani della Formula 1, il Gran Premio di Abu Dhabi è un evento da non perdere, trasmesso integralmente su Sky Sport F1. Chi dispone di un abbonamento Sky potrà godersi la completa programmazione del weekend di gara sullo Yas Marina Circuit, con ogni sessione accompagnata da approfondite analisi pre e post gara, contenuti esclusivi dal paddock e i commenti esperti dello staff tecnico. La flessibilità è assicurata grazie all'app Sky Go, che permette agli abbonati di seguire le dirette su smartphone e tablet, garantendo una visione completa dell'evento nonostante gli orari particolari delle sessioni.

Per chi preferisce una soluzione più dinamica senza impegni a lungo termine, NOW offre la risposta perfetta. La piattaforma streaming di Sky propone diversi tipi di pass, sia giornalieri che mensili, per non perdere nemmeno un momento del GP di Abu Dhabi. Dalla preparazione dei team nel paddock alle strategie in qualifica, dall'adrenalina delle prove libere all'emozione della gara finale sotto i riflettori dello Yas Marina, NOW consente di immergersi completamente nell'atmosfera di questo ultimo appuntamento del mondiale, godendo di ogni aspetto tecnico e sportivo dell'evento che chiuderà la stagione 2024.

Come vedere il GP di Abu Dhabi in diretta streaming gratis dall’estero

GP di Abu Dhabi 2024: gli orari

Scopriamo i giorni da segnare per il GP di Abu Dhabi 2024:

Venerdì 6 dicembre

10:30 - Prove libere

14:00 - Prove libere 2

Sabato 7 dicembre

11:30 - Prove libere 3

15:00 - Qualifiche

Domenica 8 dicembre

14:00 Gran Premio

La classifica piloti di Formula 1 2024

Max Verstappen (Red Bull) 403 Lando Norris (McLaren) 340 Charles Leclerc (Ferrari) 319 Oscar Piastri (McLaren) 268 Carlos Sainz (Ferrari) 259 George Russell (Mercedes) 217 Lewis Hamilton (Mercedes) 208 Sergio Perez (Red Bull) 152 Fernando Alonso (Aston Martin) 62 Nico Hulkenberg (Haas) 35 Yuki Tsunoda (RB) 30 Pierre Gasly (Alpine) 26 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Esteban Ocon (Alpine) 23 Kevin Magnussen (Haas) 14 Alexander Albon (Williams) 12 Daniel Ricciardo (RB) 12 Oliver Bearman (Ferrari) 7 Franco Colapinto (Williams) 5 Liam Lawson (Rb) 4 Zhou Guanyu (Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0 Valtteri Bottas (Sauber) 0

