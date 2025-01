Vizia il tuo gatto con la fontanella per gatti wireless in sconto del 32%!

È il momento perfetto per garantire ai vostri piccoli amici a quattro zampe un accesso costante ad acqua fresca e pulita con la sensazionale offerta su Amazon attiva su questa ottima fontanella per gatti. Questo distributore d'acqua senza fili è dotato di una batteria da 4000mAh ricaricabile, capace di funzionare fino a 45 giorni con una singola carica, e presenta un sensore di movimento che attiva automaticamente la fontanella. Con una capacità di 4L, è l'ideale per mantenere idratati 1 o 2 gatti per una settimana fino a 10 giorni, senza la necessità di ricariche frequenti. Ora disponibile a soli 40,84€, rispetto al prezzo originale di 59,99€, vi permette di risparmiare con un eccezionale sconto del 32%.

Fontanella per gatti senza fili, chi dovrebbe acquistarlo?

La fontanella per fatti è perfetta per i proprietari di animali domestici che cercano una soluzione comoda e affidabile per garantire che i loro amici a quattro zampe dispongano sempre di acqua fresca e pulita. Con la sua batteria al litio da 4000 mAh che, una volta completamente carica, consente un funzionamento in modalità a induzione fino a 45 giorni, questa fontanella è l'ideale per coloro che spesso sono fuori casa per lavoro o viaggio, mantenendo così idratati i loro animali senza preoccupazioni. Inoltre, la grande capacità di 4L soddisfa le esigenze di idratazione di uno o due gatti per 1 settimana o 10 giorni, rendendo il prodotto un must-have per le famiglie con più felini.

Allo stesso modo, la caratteristica del sensore di movimento, che attiva la fontanella solo quando un movimento viene rilevato, assicura una conservazione dell'energia ottimale. Una tale funzione è ideale per chi cerca prodotti eco-friendly e a risparmio energetico. Il filtro a triplo sistema di purificazione garantisce, inoltre, la rimozione dei peli e delle impurità, offrendo ai vostri amici pelosi un'acqua sempre fresca e salubre, simile al flusso dei ruscelli naturali.

La fontanella per fatti presenta una batteria al litio integrata da 4000mAh, ricaricabile via USB, che permette un'autonomia fino a 45 giorni in modalità a induzione. Con una capacità di 4L, offre acqua fresca a 1/2 gatti per una settimana fino a 10 giorni. Dotata di sensori di movimento, ha tre modalità di lavoro che includono il rilevamento del movimento, la temporizzazione e un funzionamento continuo.

È l'acquisto perfetto per chi tiene alla salute e al benessere dei propri animali domestici, offrendo un pratico sistema di idratazione quotidiano.

