Fujifilm lancia instax mini 41, l'istantanea tascabile dallo stile unico

Il mondo della fotografia istantanea si arricchisce di una nuova protagonista: Fujifilm, attraverso la sua divisione Imaging Solutions, ha ufficialmente presentato la instax mini 41. Questo nuovo modello si inserisce nell'apprezzata gamma di fotocamere istantanee Instax, proponendosi come un'evoluzione significativa rispetto al suo predecessore, la mini 40, e puntando a conquistare gli utenti che cercano un connubio perfetto tra semplicità d'uso, risultati fotografici di impatto e un design curato nei minimi dettagli.

La instax mini 41 è stata concepita per rispondere alle esigenze di un pubblico moderno, attento tanto all'estetica quanto alla praticità. Come sottolineato da Shin Udono, Senior Vice President della divisione Imaging Solutions di Fujifilm Europe, la filosofia dietro questo lancio è chiara: “instax mini 41 è stata progettata per i creatori di immagini che hanno a cuore sia la forma che la funzionalità”. Udono prosegue evidenziando come il nuovo modello capitalizzi sull'eredità del successo precedente:

“mini 41 prende tutto ciò che i nostri consumatori hanno amato della mini 40 e lo porta a un livello superiore con prestazioni migliorate e un design moderno aggiornato: è facile da trasportare, facile da usare e rispecchia l'estetica elegante che molti dei nostri utenti portano nella loro fotografia”.

Al cuore della nuova instax mini 41™ troviamo funzionalità tecniche migliorate, pensate per rendere l'esperienza di scatto ancora più intuitiva e gratificante. Una delle caratteristiche di punta è la funzione di Esposizione Automatica. Questo sistema intelligente rileva automaticamente il livello di luce ambientale nel momento in cui si preme il pulsante di scatto. In base a questa lettura, la fotocamera ottimizza istantaneamente la velocità dell'otturatore e la potenza del flash, adattandosi dinamicamente alla scena.

Che ci si trovi in un ambiente interno scarsamente illuminato o all'aperto sotto il sole, l'Esposizione Automatica lavora per garantire stampe fotografiche bilanciate, ricche di dettagli e dai colori fedeli, eliminando la necessità di regolazioni manuali complesse e permettendo a chiunque di ottenere risultati di alta qualità con estrema facilità.

Un altro importante passo avanti si registra nella modalità Close-up, ora dotata di correzione del parallasse. Questo aggiornamento è particolarmente significativo per chi ama scattare primi piani o selfie. L'errore di parallasse, ovvero la discrepanza tra ciò che si vede nel mirino e ciò che viene effettivamente catturato dall'obiettivo a brevi distanze, è un problema comune nelle fotocamere a mirino galileiano. La mini 41 affronta questa sfida regolando la posizione del segno di "messa a fuoco" visibile nel mirino quando si attiva la modalità close-up. Questo aiuta l'utente a centrare con maggiore precisione il soggetto nell'inquadratura finale, riducendo il rischio di ottenere foto decentrate o con elementi tagliati involontariamente.

Oltre alle migliorie tecniche, la instax mini 41 si distingue per un'estetica rinnovata e una maggiore attenzione all'ergonomia. Pur mantenendo un legame con gli elementi classici del design del modello precedente, il corpo macchina presenta una nuova texture superficiale che non solo conferisce un aspetto più ricercato ma migliora anche la presa, rendendola più sicura e confortevole durante l'utilizzo. La maneggevolezza è ulteriormente favorita dalla compattezza generale del dispositivo, che ne conferma l'eccezionale trasportabilità.

Dettagli stilistici come la delicata finitura metallica e gli accenti di colore arancione aggiungono un tocco distintivo e moderno, trasformando la fotocamera in un vero e proprio accessorio di stile, capace di riflettere la personalità dell'utente. L'insieme di queste caratteristiche mira a offrire un'esperienza d'uso piacevole sotto ogni aspetto, dalla facilità di scatto alla soddisfazione tattile e visiva.

Specifiche tecniche

Pellicole compatibili FUJIFILM instaxTM mini Instant Film (venduta separatamente) Numero foto 10 foto per film pack Dimensione immagine 62 mm × 46 mm Dimensione pellicola 86 mm × 54 mm Obiettivo 2 componenti, 2 elementi, f = 60 mm, 1:12,7 Mirino Mirino a immagine reale, 0,37x con punto di mira Presenta la funzione di correzione di parallasse per la modalità primo piano Gamma di messa a fuoco 0,3m - ∞ Modalità selfie: 0,3 m - 0,5 m Otturatore Otturatore elettronico programmato, da 1/2s a 1/250s. Sincronizzazione lenta per condizioni di scarsa illuminazione Controllo esposizione Automatico Lv 5,0 - 14,5 (ISO 800) Espulsione pellicola Automatica Tempo di sviluppo pellicola Circa 90s (il tempo varia in base alla temperatura ambiente) Flash Flash ad attivazione costante (regolazione automatica luminosità). Tempo di ricarica: 7 secondi o meno (quando si utilizzano batterie nuove). Portata effettiva del flash: 0,3 - 2,2 m Tempo di spegnimento automatico Dopo 5 minuti Alimentazione Due batterie alcaline formato AA (LR6) Capacità: circa 10 instaxTM mini film pack da 10 scatti ciascuno (dipende dalle condizioni di utilizzo). Altro Include contatore di pellicola e finestra di conferma del film pack Dimensione / Peso 104,5 mm x 122,5 mm x 67,5 mm 345g (senza batterie, cinghietta e film pack) Accessori in dotazione 2 batterie alcaline AA (LR6) Cinghietta da polso Guida Utente

Prezzo e disponibilità

La instax mini 41 va ad arricchire la già vasta e versatile gamma di prodotti instax, che include fotocamere istantanee di diversi formati e stampanti per smartphone, confermando l'impegno di Fujifilm nel segmento della fotografia analogica istantanea, sempre più apprezzata per la sua immediatezza e il suo fascino tangibile.

Gli appassionati di fotografia istantanea potranno mettere le mani sulla nuova instax mini 41 a breve. Fujifilm ha annunciato che la fotocamera sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 18 aprile 2025. Il prezzo di vendita al dettaglio consigliato dal produttore è stato fissato a 119,99 euro.

Per maggiori dettagli e specifiche tecniche sul prodotto, è possibile visitare il sito ufficiale instax.