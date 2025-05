Gaming e cinema al top con questa smart TV LG OLED, oggi al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di una televisione OLED all'avanguardia, oggi su Amazon potete approfittare di un'occasione davvero imperdibile. Infatti, il modello LG OLED55B46LA, parte della serie B4 del 2024, è disponibile al prezzo scontato di 748,99€, con un risparmio del 17% rispetto al prezzo mediano di 899,90€. Una proposta che combina l'eccellenza tecnologica di LG con un ottimo rapporto qualità-prezzo, perfetta per chi desidera rinnovare il proprio salotto con una smart TV 4K di ultima generazione.

LG OLED55B46LA, chi dovrebbe acquistarla?

Dotata del processore α8 con AI, questa smart TV garantisce un'elaborazione delle immagini e del suono ottimizzata in base ai contenuti, offrendo un'esperienza audiovisiva immersiva e personalizzata. La tecnologia OLED con pixel auto-illuminanti consente di ottenere colori vividi, neri profondi e un contrasto elevato, rendendo ogni scena incredibilmente realistica, sia nei film che nei videogiochi.

Grazie alla compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos, il televisore è in grado di portare il cinema direttamente a casa vostra, con immagini dettagliate e un audio avvolgente. Non manca il supporto al gaming di nuova generazione: le quattro porte HDMI 2.1 permettono di giocare in 4K a 120 fps, con tecnologie come VRR, G-Sync e FreeSync per un gameplay fluido e senza interruzioni. Una scelta eccellente per i gamer più esigenti.

Il sistema operativo webOS 24, aggiornabile per cinque anni grazie al programma Re**:New**, include ThinQ AI per il controllo vocale e una vasta scelta di app di streaming. Completa l'offerta il comodo telecomando puntatore, che consente di navigare tra i contenuti con estrema facilità.

A questo prezzo, LG OLED55B46LA rappresenta una delle migliori smart TV 4K OLED attualmente disponibili. Se desiderate un televisore versatile, performante e pronto per il futuro, questa è l'offerta che stavate aspettando. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon