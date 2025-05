Il 18 maggio alle ore 20:45 andrà in scena uno degli incontri più attesi della 37ª giornata di Serie A: Inter - Lazio. Una sfida ad alta tensione tra due squadre nelle zone alte della classifica, con obiettivi europei ancora in ballo. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport e Now TV, offrendo ampie possibilità per seguire l’incontro anche in streaming. Se vi trovate all’estero e volete tifare per la vostra squadra del cuore, nessun problema: esistono soluzioni sicure ed efficaci per accedere alle piattaforme italiane anche da fuori confine.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter - Lazio in TV e streaming

La partita Inter - Lazio è prevista per le 20:45 del 18 maggio e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky e Now.

Come arrivano le due squadre

L’Inter si presenta a questo appuntamento con una forma discreta: nelle ultime cinque partite ha collezionato 3 vittorie e 2 sconfitte. I nerazzurri, già certi di un piazzamento in Champions League, occupano attualmente la seconda posizione in classifica e puntano a chiudere il campionato nel miglior modo possibile, anche per dare continuità al lavoro in vista della prossima stagione. I successi recenti hanno messo in evidenza la solidità del gruppo, anche se alcune incertezze difensive hanno condizionato le ultime uscite.

La Lazio, dal canto suo, arriva a San Siro con una buona striscia di imbattibilità: nelle ultime cinque gare ha raccolto 2 vittorie e 3 pareggi, risultati che le hanno permesso di risalire in classifica fino alla quinta posizione, in piena lotta per un posto in Europa League. La squadra di Igor Tudor sembra aver trovato un equilibrio solido sia in fase difensiva che offensiva, pur mancando ancora quella continuità che le servirebbe per ambire a traguardi più ambiziosi.

Probabili formazioni Inter - Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All. Baroni.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate fuori dall’Italia e volete seguire la partita in diretta streaming, il modo più efficace per farlo è utilizzare una VPN. Con una delle migliori VPN (come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark), potrete simulare la connessione da un indirizzo IP italiano, accedendo così liberamente ai contenuti di DAZN, Sky Go o Now TV. Un metodo sicuro, legale e affidabile per non perdersi nemmeno un minuto di questa grande sfida di Serie A.