Gioca, guarda e vivi al massimo con questa smart TV Hisense MiniLED, oggi in SCONTO! -37%

Se siete alla ricerca di una smart TV performante, con tecnologie all’avanguardia e un prezzo imbattibile, l’offerta su Amazon per l'Hisense 55U72NQ potrebbe essere ciò che fa al caso vostro. Grazie a uno sconto del 37%, potete portarvi a casa questo straordinario modello di smart TV Mini-LED 4K a soli 599€, rispetto al prezzo originale di 949€. Un’opportunità imperdibile per chi desidera una qualità d’immagine eccezionale e un’esperienza di intrattenimento immersiva. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

Hisense 55U72NQ, chi dovrebbe acquistarlo?

Hisense 55U72NQ si distingue per il suo schermo da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840x2160 pixel), che garantisce dettagli nitidi e colori vividi. La tecnologia Mini-LED PRO con Local Dimming consente un controllo più preciso della retroilluminazione, offrendo neri più profondi e un contrasto straordinario, ideale per film e serie TV. Il processore Hi-View Engine assicura inoltre una gestione ottimale delle immagini, migliorando la qualità video e adattandola alle diverse scene in modo fluido e realistico.

Tra le caratteristiche più interessanti di questo modello, troviamo il display QLED con frequenza di aggiornamento di 144Hz, perfetto per i gamer che cercano fluidità e reattività nei giochi. Grazie alla modalità Game Mode PRO, l’esperienza di gioco sarà ancora più immersiva e senza ritardi, permettendovi di godere al massimo delle vostre sessioni di gaming.

Questa dmart TV è dotata del sistema operativo VIDAA U7, che offre un’interfaccia semplice e intuitiva per accedere rapidamente a tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, YouTube e Prime Video. Inoltre, con Alexa integrata, potrete controllare la TV con la vostra voce, rendendo l’interazione ancora più comoda e immediata. La compatibilità con Airplay 2 e il supporto per la condivisione dello schermo da dispositivi Android la rendono una soluzione versatile per tutte le esigenze di intrattenimento.

Non possiamo dimenticare il supporto a Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive, che ottimizzano la qualità delle immagini in base alla luce ambientale, garantendo una visione perfetta in qualsiasi condizione. Infine, il Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e la compatibilità con lativù 4K vi assicurano di essere pronti per il futuro del digitale terrestre e satellitare.

Se state cercando un upgrade significativo per la vostra esperienza di visione, questa offerta su Amazon per l'Hisense 55U72NQ è da cogliere al volo. Non è detto che resti disponibile a lungo, quindi approfittatene subito e trasformate il vostro salotto in un vero e proprio cinema grazie a questa incredibile smart TV Mini-LED 4K.

Vedi offerta su Amazon