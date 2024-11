Giradischi retrò LEGO in omaggio solo per il Black Friday 2024!

In occasione del Black Friday 2024, LEGO lancia una promozione esclusiva che farà felici gli appassionati di costruzioni e oggetti da collezione: un giradischi retrò LEGO sarà vostro gratuitamente con un acquisto minimo di 250€. L'offerta è valida dal 29 novembre al 2 dicembre 2024, sia sul sito ufficiale LEGO che nei punti vendita, fino ad esaurimento scorte. Non perdete questa straordinaria opportunità per impreziosire la vostra collezione!

Vedi offerta su LEGO

Offerta Black Friday LEGO, perché sfruttarla?

Il giradischi vintage LEGO è un autentico tributo all’epoca dei vinili. Con i suoi 310 pezzi, il set riproduce dettagli straordinari come un disco costruibile, una puntina mobile e un coperchio trasparente. Le tessere stampate, che includono anche il controllo del volume, conferiscono al modello un tocco di realismo, rendendolo un perfetto pezzo d’arredo per chi ama il design retrò e la musica. Un’occasione imperdibile per collezionisti e fan del marchio!

Per ottenere questo regalo esclusivo, sarà sufficiente effettuare acquisti per almeno 250€ di prodotti LEGO, escluse le spese di spedizione. Alcuni limiti si applicano: non sono inclusi gli ordini Pick a Brick (Standard), e ogni famiglia potrà ricevere un solo set. Inoltre, il set promozionale non può essere acquistato separatamente o sostituito con altri articoli. In caso di reso, anche il regalo dovrà essere restituito.

Durante il Black Friday, LEGO non si limita agli omaggi, ma propone anche sconti su tantissimi set iconici. È il momento ideale per ampliare la vostra collezione o scegliere un regalo perfetto per gli appassionati di tutte le età. Per non perdervi le migliori offerte, visitate frequentemente LEGO.com.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di aggiungere alla vostra collezione un pezzo iconico come il giradischi vintage LEGO, dove creatività e nostalgia si fondono in un capolavoro da costruire e mostrare con orgoglio.

