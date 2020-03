Gli imperdibili di eBay: tecnologia e non solo con sconti fino al 50%!

Abbiamo già dato un’occhiata a quelle che sono le offerte Amazon di oggi, mentre adesso è giunto il momento di dare un’occhiata ad eBay, ed a quelle che sono le proposte di prodotti in sconto per questa settimana, con tante offerte su tecnologia e non solo in occasione degli “Imperdibili di eBay”, ovvero sconti che abbassando anche del 50% una moltitudine di prodotti, dalle smart tv arrivando fino all’abbigliamento!

Tra le varie, vi segnaliamo ad esempio l’ancora ottimo Huawei P30 Pro, uno smartphone che, sin dal lancio, si è dimostrato eccezionale e punto di riferimento nel mercato dei top di gamma. A diversi mesi dal suo arrivo, P30 Pro è ancora oggi un dispositivo eccellente e dai suoi originali 990,90€ è disponibile su eBay a soli 519,99€, con uno dei prezzi migliori di questo periodo per ciò che concerne l’acquisto di uno smartphone che vi possa garantire un invidiabile rapporto qualità/prezzo. Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione, infatti, ci troviamo dinanzi ad uno dei dispositivi migliori del 2019, grazie tanto all’ottimo comparto fotografico, composto di un sensore principale da 40 MP, un grandangolare da 20 MP, un teleobiettivo da 8 MP e un sensore TOF, quanto per le ottime prestazioni del processore Kirin 980.

Insomma, uno smartphone eccezionale che, venduto in sconto a meno 520 euro, rappresenta u’occasione davvero ottima per portarsi a casa un dispositivo di primissima qualità ad un prezzo davvero ottimo! Ovviamente non finisce qui, ed anzi le offerte su eBay sono tantissime, con sconti a dir poco eccezionali alla portata di tutte le tasche e tutte le necessità. Come sempre, abbiamo selezionato per voi quelle che riteniamo le offerte migliori ma, come al solito, il consiglio è anche quello di consultare anche l’intera proposta di offerta sul portale, che potrete raggiungere comodamente anche grazie ai banner presenti in questo articolo.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

