Guardare video YouTube è roba vecchia, ora c'è chi li guarda al posto tuo

Il chatbot Google Bard continua a migliorare, e tra le ultime novità arriva la capacità di guardare e analizzare video. La nuova funzione è accessibile come estensione, una parte di Bard che ancora non abbiamo in Italia ma a cui si può accedere usando una VPN. Funziona solo con video in inglese, per ora.

Con le sue rinnovate capacità, è possibile dare il link youtube a Bard e poi porgli domande specifiche. Se il video è una lista di prodotti o una ricetta, potete chiedere a Bard la lista scritta o gli ingredienti, oppure potrebbe riassumere i passaggi della ricetta stessa. O ancora, può “capire” il senso generale di un discorso e fare una sintesi.

Una volta inviato il comando, a Bard bastano pochi secondi per elaborare la risposta. A prima vista si direbbe che il chatbot non si basi né sull’audio né sulle immagini, ma piuttosto prenda la trascrizione automatica presente nei video. E questa è una cosa che possiamo fare anche noi in Italia con ChatGPT, ma in modo senz’altro più macchinoso, copiando la trascrizione e poi chiedendo a ChatGPT di elaborarla. Ci sono anche strumenti a pagamento che fanno qualcosa di simile, ma in modo semplificato.

Non che con Bard le cose siano perfette: spesso e volentieri bisogna ripetere le richieste, e in genere è necessario modificare leggermente i comandi per ottenere la risposta che stiamo cercando.

Anche così comunque è uno strumento potenzialmente molto utile.

A che serve un bot che guarda i video al posto tuo?

Sarà capitato anche a voi di cercare qualche istruzione su Google, ad esempio “come cambiare un rubinetto” e scoprire che ci sono quasi solo video tra i risultati. A volte va bene, ma a volte ci serve proprio qualcosa di scritto. In questi casi la nuova funzione di Bard può essere di aiuto.

A volta semplicemente non voglio guardare un video di 8 minuti. A volte voglio un testo che me ne prenda solo due, di minuti.

Oppure in quelle occasioni in cui ci interessa estrarre informazioni dai video per usarle in un altro contesto: se sto preparando una lezione e voglio usare uno specifico video, magari mi fa comodo uno strumento che mi crea la parte scritta senza doverlo fare a mano. Oppure a volte un video è molto lungo e non ti va di vederlo tutto solo per trovare quella specifica informazione che ti serve.

Insomma le possibili applicazioni non mancano, anche se non sembra che usare il chatbot possa farci risparmiare tempo, nella sua forma attuale. Ma visto che Bard è di Google, non mi sorprenderebbe se un giorno - magari presto - questa funzione diventasse parte integrante di Youtube.