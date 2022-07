Tra gli elettrodomestici più apprezzati degli ultimi anni sicuramente possiamo annoverare le friggitrici ad aria. Più salutari delle normali friggitrici, permettono anche di cucinare altri cibi oltre ai classici fritti. Sono sempre più i brand che propongono le proprie soluzioni e anche durante questo Prime Day 2022 possiamo trovare tantissime offerte interessanti. In questo articolo vi presentiamo quelle che a nostro giudizio sono le migliori, sia come sconti che come qualità del prodotto.

Le migliori offerte sulle friggitrici ad aria del Prime Day 2022

COSORI Friggitrice ad Aria 4,7L

Tra i brand emergenti non possiamo non citare COSORI. I prodotti di questo marchi si sono fatti apprezzare duranti gli ultimi anni e questo è testimoniato dai numerosi riconoscimenti che si trovano sia su Amazon che su vari canali YouTube. L’offerta di questo Prime Day fa scendere il prezzo a 99,90€, il più basso di sempre. Questa friggitrice presenta un cestello di media dimensione, è estremamente silenziosa e non emette fumo. Cuoce i cibi in maniera salutare riducendo il grasso almeno dell’85%. Inoltre ricevere un ricettario con 30 diverse proposte da provare.

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe

Marchio storico francese specializzato nei piccoli elttrodomestici, anche Moulinex presenta la sua friggitrice ad aria, con un modello che oggi per il Prime Day è scontato addirittura del 46%, scendendo a soli 79,99€. Un modello più piccolo e compatto del precedente con un cestello da 4,2 con 8 modalità preimpostate e temperature da 80° a 200°. Facile da pulire e da usare per una cottura sana e moderna con le 4 possibilità di cottura: Friggere, Arrostire, Grigliare e Cuocere.

Ninja Foodi MAX a doppio cestello

Se cercate una friggitrice ad aria estremamente capiente, con possibilità di cottura multipla e un design vagamente anni 50, questa di Ninja è il prodotto che fa per voi, soprattutto adesso durante il Prime Day visto che è scontata del 32%. Foodi MAX dispone di due cestelli separati per una capacità totale di 9,5L. I due cestelli vi consentono di avere due zone di cottura separate in modo da cucinare due pietanze diverse allo stesso tempo. Questa versione speciale per Amazon presenta inoltre un design in colorazione rame dal gusto retrò molto particolare.

De’Longhi IDEALFRY

Non poteva mancare in questa lista un modello di un brand italiano leader del mercato come De’Longhi. Grazie a uno sconto del 46% potrete acquistare questa IDEALFRY al prezzo più basso di sempre, 129€. Questa friggitrice vi permetterà di cuocere fino a 6 porzioni di cibo e senza difficoltà arrivare fino a 1kg di patatine senza aggiunta di olio. Grazie al sistema di riscaldamento SHS cucina gli alimenti in maniera uniforme e rapida circondando il cibo con il calore.

COSORI Friggitrice ad Aria 5,5

Concludiamo con un altro modello del brand COSORI, in questo caso con un design diverso e una capienza maggiore. Non è il prezzo più basso di sempre ma ci si avvina molto grazie a uno sconto del 35%. In questo caso abbiamo un cestello da 5,5L, 13 diversi funzioni con promemoria per “scuotere” il cibo in cottura, display LED digitale con funzione di cottura One-Touch. È la friggitrice più venduta su Amazon con oltre 85000 recensioni per la maggior parte positive, il che dovrebbe essere sinonimo dell’elevata qualità di questo prodotto. Anche qui viene fornito un ricettario completo in italiano.

