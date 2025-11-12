Il momento perfetto per concedervi il meglio dell’intrattenimento è arrivato: in occasione del Black Friday, il duo vincente Sky TV + Netflix è disponibile a un prezzo straordinario. Per un periodo limitato, potrete accedere alle serie più acclamate, agli show esclusivi di Sky e a tutto il catalogo Netflix a soli 14,99€ al mese, praticamente la metà del prezzo standard.

Vedi offerta su Sky

Sky TV + Netflix, perché approfittarne?

Con questa offerta, avrete a disposizione un mondo di contenuti di qualità, dalle grandi produzioni internazionali ai titoli più amati del momento. Le serie originali Sky, i film di successo, gli show che fanno parlare tutti e l’infinita varietà di Netflix si uniscono in un’unica proposta pensata per soddisfare ogni gusto e accompagnarvi in ogni momento della giornata.

L’offerta è valida con una permanenza di 18 mesi, un periodo che vi permetterà di godere appieno di tutte le novità e delle produzioni più attese. Che siate appassionati di drama, fan del crime, amanti della comicità o in cerca di emozioni cinematografiche, troverete sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione irripetibile: avete tempo fino al 1° dicembre per approfittare del prezzo speciale del Black Friday. Sky TV e Netflix, insieme, a metà prezzo: l’intrattenimento che amate, ora più conveniente che mai.

Vedi offerta su Sky