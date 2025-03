Il meglio per ascoltare la musica senza disturbi: queste cuffie Sony sono oggi al MINIMO STORICO!

Se state cercando le migliori cuffie wireless con cancellazione del rumore, le Sony WH-1000XM5 sono l'opzione perfetta. Disponibili su Amazon a soli 245€, queste cuffie godono di uno sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato di 349€, un'occasione imperdibile per chi vuole il massimo della tecnologia audio a un prezzo vantaggioso.

Sony WH-1000XM5, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM5 offrono un Noise Cancelling avanzato, grazie ai quattro microfoni su ciascun padiglione auricolare che eliminano i suoni indesiderati in modo estremamente accurato. Il sistema di ottimizzazione automatica regola la cancellazione in base all'ambiente, offrendo un'esperienza sonora immersiva ovunque vi troviate.

Dotate di unità driver progettate con precisione, le WH-1000XM5 garantiscono una sensibilità migliorata alle alte frequenze, supportando l'audio ad alta risoluzione grazie alla tecnologia LDAC. Perfette per chi cerca suono cristallino e dettagliato in ogni genere musicale.

La batteria da 30 ore di autonomia vi permette di affrontare lunghi viaggi senza preoccuparvi della ricarica. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, con un adattatore CA USB-PD (venduto separatamente), bastano 3 minuti di ricarica per ottenere 3 ore di riproduzione.

Il design ergonomico e i materiali premium rendono queste cuffie incredibilmente comode anche per sessioni di utilizzo prolungate. I morbidi cuscinetti auricolari garantiscono un'aderenza perfetta, mentre l'archetto regolabile offre una vestibilità su misura.

Grazie alla tecnologia di acquisizione vocale avanzata con intelligenza artificiale, le vostre chiamate saranno sempre chiare e prive di disturbi, con un'efficace riduzione del rumore del vento.

Le WH-1000XM5 supportano la connessione a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, permettendovi di passare da uno all'altro con estrema semplicità. Con l'app Sony Headphones Connect, potrete personalizzare l'audio secondo le vostre preferenze. Inoltre, la compatibilità con Google Fast Pair e Swift Pair assicura una connessione rapida e intuitiva con dispositivi Android e Windows.

Grazie allo sconto del 30% su Amazon, potete acquistare le Sony WH-1000XM5 a soli 245€ invece di 349€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi cerca il massimo della qualità audio con una tecnologia avanzata. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori cuffie wireless per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon