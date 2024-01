Il migliore TV del 2023, scelto da un gruppo di esperti in un blind test

Vincent, di HDTVTest (il celebre canale YouTube dedicato alle analisi dettagliate dei televisori) introduce l'annuale confronto fra i televisori più in voga nel mercato, sottolineando che l'amore per un buon bicchiere di vino rosso può portare a riflessioni profonde sulle percezioni e le aspettative legate al mondo del gusto.

Un incipit che potrebbe inizialmente confondere ma che funge da introduzione alla storia che ha ispirato come HDTVTest conduce, oramai dal 2019, il suo contest annuale per definire quale sia la migliore TV sul mercato.

Vincent, infatti, racconta di un affascinante esperimento condotto dagli studiosi dell'Università di Bordeaux, dove presero un vino bianco e lo tinsero di rosso, presentandolo insieme a un autentico vino rosso a 54 studenti di enologia.

Nonostante la loro formazione, e competenza, nel riconoscere e descrivere accuratamente i vini, i partecipanti descrissero il vino bianco tinteggiato, con termini, e sapori, tipici dei vini rossi, quali "fruttato" o "con aroma di frutti rossi".

Ciò dimostra chiaramente come le aspettative, spesso condizionate dalla mera apparenza, possano influenzare notevolmente le percezioni anche degli esperti del settore.

Prendendo d'esempio questa storia, HDTVTest decise, nel 2019, di attuare un approccio imparziale per l'annuale contest atto a decretare il televisore migliore dell'anno.

I giudici coinvolti nella valutazione delle TV sono stati mantenuti all'oscuro dell'identità di ciascun televisore, evitando così qualsiasi forma di pregiudizio basato sulle aspettative.

Le cornici e gli altoparlanti delle TV sono stati mascherati ed etichettati in modo neutro, in maniera tale da garantire un processo di valutazione equo. Al fine di evitare anche la più minima rivelazione accidentale delle identità delle TV, i giudici sono stati isolati in una stanza senza visione diretta durante il cambio del contenuto.

Le quattro TV in competizione, LG G3, Panasonic MZ 2000, Samsung S95C e Sony A95L, sono state sottoposte a una rigorosa calibrazione percettiva, garantendo uniformità nei parametri.

Dopo il voto di 13 professionisti del settore video, la Sony A95L è emersa come vincitrice con un punteggio di 27,4 punti, seguita dalla Samsung S95C con 26,86 punti. Questo successo rappresenta un ottimo riconoscimento per la tecnologia QD OLED di Samsung, oltre a evidenziare l'accuratezza del colore e l'eccellente elaborazione video della A95L.

Infine, è importante sottolineare che, sebbene questo confronto fornisca una guida preziosa, nessuna TV può essere considerata perfetta, e i risultati ottenuti sono inevitabilmente soggettivi.

L'obiettivo è offrire un punto di riferimento informativo per utilizzi specifici, consentendo ai consumatori di fare scelte informate in base alle proprie esigenze e preferenze.