Il nuovo lavapavimenti di Dyson vi farà dire addio allo straccio

Detriti e altri elementi solidi vengono raccolti invece in un vassoio posto tra le spazzole e facilmente removibile, così da poterli eliminare facilmente. Il serbatoio d'acqua da 1 litro assicura invece una pulizia fino a 290 metri quadri, abbastanza per praticamente qualsiasi casa moderna.

Come? Sfruttando una tecnologia che fa ruotare in senso opposto i rulli in microfibra, alimentati individualmente. In questo modo qualsiasi tipo di sporco, sia umido che secco, viene raccolto immediatamente. Il Dyson WashG1 è anche dotato di due serbatoi, in modo da dividere l'acqua sporca da quella pulita.

Nella giornata di ieri Dyson ha presentato il suo primo lavapavimenti, completando la propria gamma di prodotti dedicati alla pulizia e alla cura della casa. Si chiama WashG1 e promette di rivoluzionare il modo in cui pulite la casa, rimuovendo tutto lo sporco in una sola passata.

I due rulli sono dotati di 26 "punti di idratazione", come li chiama Dyson, che permettono alla pompa che distribuisce l'acqua pulita di bagnarli uniformemente, così da garantire la miglior pulizia possibile. Inoltre, quando smetterete di usare WashG1 si avvierà un ciclo di pulizia automatico, che pulirà le spazzole (e l'intero circuito) con acqua pulita facendole ruotare alla massima velocità.

Nel progettato WashG1, Dyson si è concentrata molto sul risolvere i problemi più comuni dei lavapavimenti di questo tipo. Ha studiato un metodo per pulire facilmente i serbatoi d'acqua, ha creato dei rulli capaci di pulire in maniera efficace anche i bordi e, soprattutto, ha inserito un controllo dell'idratazione dei rulli, modificabile dall'utente in base al tipo di pavimento, o di sporco.

Esistono tre modalità, bassa, media e alta, ognuna delle quali offre a sua volta tre livelli di sensibilità, permettendo a ogni utente di regolare con precisione il lavapavimenti per ottenere il risultato desiderato. C'è anche una modalità Boost, con un pulsante dedicato, che idrata tutti i rulli con la massima quantità d'acqua possibile, perfetta per rimuovere anche lo sporco più ostinato.

"L’efficacia nella rimozione delle macchie dipende dalla correlazione tra l'idratazione del pavimento e l'agitazione applicata. Abbiamo progettato la nostra macchina per permettere a chi la usa di avere il pieno controllo, consentendo loro di pulire in profondità le loro case in modo efficace". ha dichiarato Charlie Park, VP of Dyson Home Engineering presso Dyson.

Andrà confermata con una prova sul campo, ma la sensazione è che il Dyson WashG1 abbia tutte le carte in regola per sostituire lo straccio usato comunemente per lavare i pavimenti, ma anche l'aspirapolvere, specialmente se non avete moquette o tappeti in casa (che non possono essere puliti con WashG1).

Dyson WashG1 arriverà sul mercato a settembre a 699 euro, acquistandolo sul sito Dyson riceverete un set di rulli in omaggio.