Il tuo salotto non sarà più lo stesso con questa smart TV in SUPER SCONTO! - 46%

Il modello LG 55QNED85T6C, appartenente alla Serie 85 del 2024, è ora disponibile a soli 749€, con uno sconto significativo del 46% rispetto al prezzo di listino.

LG 55QNED85T6C, chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV da 55 pollici combina le tecnologie Quantum Dot e NanoCell di LG, offrendo colori vividi e più puri rispetto ai tradizionali TV LED. Grazie a queste innovazioni, le immagini risultano nitide e dettagliate, garantendo un'esperienza visiva immersiva. Che siate appassionati di film, serie TV o videogiochi, questo televisore saprà soddisfare tutte le vostre esigenze.

Al cuore del dispositivo troviamo il processore α8 di ultima generazione, dotato di intelligenza artificiale avanzata. Questo processore ottimizza sia la qualità delle immagini che dell'audio, adattandosi automaticamente ai contenuti visualizzati. Inoltre, la tecnologia AI Picture Pro assicura una calibrazione precisa delle immagini, esaltando ogni dettaglio.

Gli appassionati di gaming apprezzeranno le 4 porte HDMI 2.1, che supportano il 4K a 120Hz per un gameplay fluido e reattivo. Il supporto per VRR (Variable Refresh Rate) e FreeSync Premium riduce al minimo il lag e lo screen tearing, garantendo sessioni di gioco senza interruzioni.

Attualmente disponibile a soli 749€ su Amazon

