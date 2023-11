iRobot Roomba e5154 CROLLA a 199€! Occasione IMPERDIBILE

Mentre continuiamo ad aggiornare in tempo reale il nostro articolo dedicato alle migliori offerte del Black Friday di Amazon, vi mettiamo ora a conoscenza di una super offerta sull'iRobot Roomba e5154, l'aspirapolvere robotico perfetto per pavimenti, tappeti e peli di animali domestici. Normalmente venduto a 399€, è ora disponibile a soli 199.90€, a seguito di un incredibile sconto del 50%.

iRobot Roomba e5154, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete sempre impegnati e fate fatica a trovare del tempo per le pulizie domestiche, iRobot Roomba e5154 sarà un ottimo alleato. Grazie al suo sistema di pulizia a 3 fasi e alle sue spazzole multi-superficie, rimuoverà lo sporco più ostinato con un'efficienza 5 volte superiore rispetto alla Serie 600 dello stesso produttore. Con l'ausilio di spazzole particolari, questi accorgimenti lo renderanno adatto anche per catturare i peli degli animali domestici, consentendovi di gestire facilmente la muta senza dover faticare tanto.

Inoltre, con la sua compatibilità con Alexa e Google Assistant, il robot aspirapolvere sarà l'ideale per chi preferisce comandare il dispositivo con la propria voce. Intelligente, potente e dotato di sensori avanzati che gli permetteranno di navigare intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti, iRobot Roomba e5154 sarà in grado anche di identificare le aree più sporche del pavimento e di pulirle accuratamente.

Insomma, se state cercando tra le innumerevoli offerte del Black Friday un robot che renda più agevoli le pulizie domestiche, non lasciatevi sfuggire questa opportunità. Analizzando l'andamento dei prezzi degli ultimi mesi e dell'ultimo anno, emerge chiaramente come l'attuale prezzo di 199,90€ sia tra i più convenienti mai proposti da Amazon per questo specifico modello.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

