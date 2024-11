JBL Bar 300 con AirPlay e Dolby Atmos a MENO DI 220€! Ma è un errore di prezzo?

Se state cercando una soundbar di alta qualità che unisca prestazioni eccellenti a un prezzo conveniente, l'offerta attuale su Amazon per la JBL Bar 300 è imperdibile. Disponibile a soli 219€, con uno sconto del 42% rispetto al prezzo consigliato di 379,99€, questa soundbar rappresenta un'opportunità unica per migliorare l'esperienza audio del vostro sistema di intrattenimento domestico. Inooltre, vi suggieriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori soundbar per ulteriori consigli.

JBL Bar 300, chi dovrebbe acquistarla?

JBL Bar 300 è una soundbar all-in-one progettata per trasformare film, programmi TV e giochi in esperienze coinvolgenti. Grazie alle tecnologie MultiBeam e Dolby Atmos, offre un audio surround 3D nitido, creando un ambiente sonoro immersivo senza la necessità di subwoofer o altoparlanti aggiuntivi. La tecnologia PureVoice ottimizza la chiarezza dei dialoghi, assicurando che ogni parola sia percepita chiaramente, anche durante le scene più intense.

Con una potenza totale in uscita di 260 watt, la JBL Bar 300 garantisce un suono potente e bassi vibranti. Nonostante le dimensioni compatte, la soundbar è dotata di una porta bass-reflex integrata che esalta le basse frequenze, aggiungendo profondità a ogni brano musicale e intensità a ogni scena d'azione.

La connettività è un altro punto di forza della JBL Bar 300. Il Wi-Fi integrato supporta AirPlay, Alexa Multi-Room Music e Chromecast built-in, offrendo accesso a oltre 300 servizi di streaming musicale online. È possibile godere di contenuti audio, radio e podcast in alta definizione, con la comodità di aggiornamenti software automatici che mantengono il dispositivo sempre al passo con le ultime funzionalità.

La soundbar dispone di una connessione HDMI eARC con supporto per Dolby Vision 4K, permettendo di ottenere un audio surround Dolby Atmos non compresso e video di alta qualità da lettori video o console di gioco compatibili. La confezione include, oltre alla soundbar, un telecomando con batterie, cavi di alimentazione, un cavo HDMI e un kit di staffe a L per il montaggio a parete, facilitando l'installazione e l'uso immediato del dispositivo.

In definitiva, la JBL Bar 300 è una soundbar compatta ma potente, ideale per chi desidera migliorare l'audio del proprio televisore senza complicazioni. L'offerta attuale su Amazon, con un prezzo scontato del 42%, rende questo prodotto ancora più attraente per chi cerca qualità e convenienza.

Vedi offerta su Amazon