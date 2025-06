Se siete alla ricerca di uno speaker Bluetooth portatile compatto, resistente e in grado di offrire un suono sorprendentemente potente, l'offerta attuale su Amazon per il nuovo JBL Go 4 potrebbe essere esattamente ciò che stavate aspettando. Disponibile a soli 39,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 49,99€, questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi desidera ascoltare musica ovunque con qualità e stile.

Vedi offerta su Amazon

JBL Go 4, chi dovrebbe acquistarlo?

JBL Go 4 si distingue per le sue dimensioni ridotte, che lo rendono perfetto da portare sempre con voi, ma non lasciatevi ingannare dal formato compatto: grazie al sistema JBL Pro Sound, questo altoparlante offre bassi potenti e un suono nitido, ideale per ogni genere musicale. Che siate in casa, al parco o in viaggio, la sua autonomia fino a 7 ore con una sola ricarica vi consente di godere della vostra musica preferita senza interruzioni. Inoltre, con la funzione Playtime Boost è possibile ottenere fino a 2 ore aggiuntive semplicemente ottimizzando la riproduzione.

La sua resistenza all'acqua e alla polvere certificata IP67 lo rende il compagno ideale anche per le avventure più estreme: dalla spiaggia alla doccia, dallo zaino al bordo piscina, JBL Go 4 è progettato per resistere e suonare sempre al meglio. Compatibile con l'app JBL Portable, offre inoltre funzioni avanzate di controllo e personalizzazione. E se desiderate ancora più potenza sonora, potete abbinarlo ad un altro Go 4 per creare un effetto stereo, oppure sincronizzarlo con altri dispositivi compatibili grazie alla tecnologia JBL Auracast.

A questo prezzo promozionale, JBL Go 4 rappresenta una scelta intelligente sia per un uso quotidiano che come idea regalo tech di grande effetto. Leggero, potente e resistente, è il compagno perfetto per ogni occasione. Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori casse Bluetooth portatili per ulteriori consigli.