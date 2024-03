Kit videosorveglianza Eufy, OFFERTA super! Risparmi 100€!

Se cercate una soluzione avanzata per la sicurezza esterna della vostra abitazione l'offerta Amazon di oggi sul sistema di videosorveglianza eufyCAm 3C può decisamente fare al caso vostro. Questo kit composto da 2 telecamere senza fili collegate a un'unità per l'archiviazione locale garantisce immagini definite, dispone di un sistema di visione notturna a colori e garantisce un monitoraggio costante ed efficace anche nelle ore notturne. Anche se in origine costava 479,99€, grazie a uno sconto Amazon del 21% oggi potete portarvi a casa il kit di videosorveglianza Eufy a soli 379,99€ risparmiando ben 100€. Se ci tenete alla sicurezza della vostra casa e volete un prodotto di elevata qualità e comprovata efficacia, questo kit è la scelta giusta per voi.

Kit di videosorveglianza Wi-Fi, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit eufyCam 3C è consigliato a chi cerca una soluzione avanzata e affidabile per la sicurezza domestica esterna ma non è disposto a pagare canoni mensili. Questo kit di telecamere Wi-Fi senza fili offre dettagli nitidi in 4K, sia di giorno che di notte, grazie al sistema fotosensibile Starlight che preserva la qualità dell'immagine anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le famiglie e i proprietari di animali domestici troveranno particolarmente utile la funzione di riconoscimento facciale alimentata dall'intelligenza artificiale BionicMind, che distingue tra familiari e estranei, riducendo così i falsi allarmi e concentrandosi sulle minacce reali.

La memoria locale espandibile fino a 16TB (disco rigido non incluso) offre una soluzione sicura e protetta da crittografia di livello militare per archiviare un'enorme quantità di video e tenere traccia di tutto ciò che avviene intorno alla vostra proprietà. Inoltre, l'indipendenza energetica fino a 180 giorni con una singola carica rende la queste pratiche videocamere perfette per coloro che cercano una soluzione di sicurezza a bassa manutenzione. In aggiunta, la compatibilità con l'attivazione vocale tramite Alexa e l'Assistente di Google, insieme all'audio a due vie, fornisce un ulteriore livello di comodità e controllo.

Il kit di videosorveglianza eufyCam 3C è un'ottima scelta per chi è alla ricerca di una soluzione di sicurezza esterna avanzata, senza fili, con alta risoluzione video e autonomia notevole. La sua tecnologia di riconoscimento dei volti, insieme all'ampia capacità di memorizzazione locale cifrata e l'assenza di costi mensili, ne fanno un investimento sicuro e conveniente, anche a lungo termine. Grazie a uno sconto Amazon del 21% oggi potete acquistare il kit a soli 379,99€, risparmiando 100€ sul prezzo originale di 479,99€.

Vedi offerta su Amazon