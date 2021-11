La Federazione Internazionale di Scacchi entrerà nel mercato NFT

Giusto in tempo per i Campionati del Mondo della Federazione Internazionale di Scacchi questo mese a Dubai, la Federazione Internazionale di Scacchi ha annunciato una partnership con TON labs per lanciare un nuovo mercato NFT dedicato allo sport degli scacchi.

ChessNFT.com presenterà arte digitale e oggetti da collezione con momenti iconici negli scacchi. Uno dei giochi più antichi ancora giocati, gli scacchi, ha visto una rinascita di popolarità da quando la miniserie Netflix del 2020 “La Regina degli Scacchi” lo ha reintrodotto nella conversazione culturale.

TON è una propaggine del fallito Telegram Open Network. La popolare app di messaggistica Telegram, che era dietro lo sforzo, è stata sottoposta al controllo della SEC nel 2020 dopo che l’agenzia ha definito il suo token GRAM nativo una sicurezza. Sebbene TON non abbia mai superato la fase di testnet, a maggio 2020 TON Labs ha contribuito a lanciare la blockchain TON gratuita utilizzando il codice open source del protocollo TON originale.

“Abbinare lo sport classico e universalmente amato degli scacchi con il mondo della blockchain e delle criptovalute ha la capacità di portare gli scacchi in prima linea nelle menti di una coorte completamente nuova di fan in tutto il mondo”, ha dichiarato Alexander Filatov, co-fondatore e CEO di TON Labs. Filatov ha continuato dicendo che TON Labs e FIDE stanno permettendo alla più ampia comunità scacchistica di esplorare la loro passione in una capacità digitale unica, completamente decentralizzata attraverso NFT.