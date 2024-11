La TV LG OLED perfetta per il gaming è calata ancora di prezzo!

Se siete alla ricerca di un televisore di ultima generazione che possa rappresentare il meglio della tecnologia OLED, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. La nuovissima LG OLED evo C4 2024 da 42 pollici è disponibile a soli 749,00€, un prezzo davvero interessante per un modello appena lanciato sul mercato che rappresenta l'evoluzione della pluripremiata serie C.

Smart TV LG OLED C4 2024, chi dovrebbe acquistarla?

Il televisore LG C4 rappresenta la scelta ideale per chi non accetta compromessi in termini di qualità dell'immagine e prestazioni gaming. Grazie al pannello OLED evo di ultima generazione e al processore α9 Gen7, questo modello garantisce neri perfetti e una luminosità superiore rispetto alla generazione precedente. La presenza di quattro porte HDMI 2.1 con supporto al 4K a 144Hz lo rende particolarmente appetibile per i possessori di console next-gen e PC gaming di fascia alta.

La tecnologia OLED Dynamic Tone Mapping Pro analizza e ottimizza l'immagine in tempo reale, garantendo una resa HDR eccezionale in ogni condizione. Il supporto a G-Sync e VRR elimina ogni problema di screen tearing durante le sessioni di gioco più intense, mentre la presenza di Dolby Vision assicura un'esperienza cinematografica ai massimi livelli. Il sistema operativo webOS 24 offre un'interfaccia moderna e reattiva, con accesso a tutte le principali piattaforme di streaming.

L'audio non è da meno, con un sistema da 20W che, grazie all'intelligenza artificiale, ottimizza automaticamente il suono in base ai contenuti riprodotti. La presenza di Alexa e ThinQ AI permette inoltre di controllare il televisore e i dispositivi smart home compatibili tramite comandi vocali, rendendo l'esperienza d'uso ancora più completa e soddisfacente.

Attualmente disponibile a 749,00€, la Smart TV LG OLED C4 2024 rappresenta un investimento significativo per chi desidera portare la propria esperienza audiovisiva al livello successivo. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, prestazioni gaming di riferimento e qualità costruttiva premium lo rendono un prodotto eccezionale, capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti!

Vedi offerta su Amazon