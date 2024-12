Lavazza ti regala AW Lab! Partecipa al concorso e vinci 30 Gift Card da 100€

Per tutti gli amanti del caffè e dello shopping, Lavazza offre un’opportunità imperdibile: partecipando al concorso gratuito "Sfida il freddo, vinci con Lavazza", potreste vincere una delle 30 Gift Card AW Lab del valore di 100 € ciascuna. Questa iniziativa è pensata per rendere le festività natalizie ancora più speciali, unendo la passione per il caffè di qualità alla possibilità di regalarsi nuovi look.

Vedi il sito Lavazza

Concorso “Sfida il freddo, vinci con Lavazza”, come partecipare

Partecipare al concorso è davvero semplice e aperto a tutti. Per entrare in gioco, basta visitare il sito dedicato al concorso entro il 31 dicembre 2024 e registrarsi compilando il modulo con i propri dati. Con questa semplice azione, sarete automaticamente inclusi nell’estrazione finale per vincere una delle ambitissime Gift Card AW Lab.

L’estrazione si terrà entro il 31 gennaio 2025, dando l’opportunità ai fortunati vincitori di iniziare il nuovo anno con uno stile tutto nuovo grazie ai premi messi in palio. Ogni Gift Card da 100 € potrà essere utilizzata nei negozi AW Lab per scegliere tra una vasta gamma di abbigliamento e accessori di tendenza.

Per ulteriori dettagli sul regolamento e sulle modalità di partecipazione, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del concorso. Non perdete questa occasione per unire il piacere di un buon caffè Lavazza alla possibilità di rinnovare il vostro guardaroba in modo totalmente gratuito.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità: registratevi subito e provate a vincere una delle 30 Gift Card AW Lab da 100 €. Buona fortuna a tutti i partecipanti e che la fortuna sia con voi!

Vedi il sito Lavazza