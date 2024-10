Le batterie per auto elettriche costeranno il 50% in meno entro il 2026

I ricercatori di Goldman Sachs prevedono che i prezzi dei pacchi batteria agli ioni di litio scenderanno a 82 dollari per kilowattora entro il 2026, rendendo i veicoli elettrici competitivi con quelli a benzina negli Stati Uniti in termini di costo totale di proprietà. Questa previsione è stata pubblicata in un rapporto di ricerca dell'11 ottobre 2024.

Foto di Kindel Media da Pexels

La riduzione dei costi delle batterie è fondamentale per favorire la crescita del mercato dei veicoli elettrici. Attualmente, il prezzo medio di un'auto elettrica nuova è significativamente più alto rispetto a un'equivalente a benzina, nonostante i minori costi di rifornimento e manutenzione. Il raggiungimento della parità dei costi potrebbe rappresentare un punto di svolta per l'adozione di massa dei veicoli elettrici.

Secondo le proiezioni di Goldman Sachs, i prezzi medi globali dei pacchi batteria scenderanno del 26% rispetto ai livelli attuali entro la fine del 2024, arrivando a 111 dollari per kWh. Questo calo è particolarmente impressionante se si considera che nel 2013 le stesse batterie costavano 780 dollari per kWh.

Fattori trainanti della riduzione dei costi

Nikhil Bhandari, co-responsabile della ricerca su risorse naturali ed energia pulita per l'Asia-Pacifico di Goldman Sachs Research, ha identificato due principali fattori alla base di questa rapida diminuzione dei prezzi:

Per gli EV è cruciale diventare una scelta ovvia per i consumatori.

Innovazione tecnologica: Le aziende sono ora in grado di produrre batterie con maggiore densità energetica a costi inferiori. Calo dei costi delle materie prime: I prezzi di metalli come litio e cobalto stanno diminuendo grazie all'aumento della capacità di estrazione e lavorazione.

Bhandari afferma: "Crediamo che assisteremo a una forte ripresa della domanda nel 2026 puramente da una prospettiva economica. Riteniamo che il 2026 sarà l'anno in cui inizierà in gran parte una fase di adozione guidata dai consumatori".

Prospettive a lungo termine

Goldman Sachs prevede un declino graduale dei prezzi dei pacchi batteria fino al 2030, quando si stima raggiungeranno i 64 dollari per kWh, circa un terzo del loro prezzo medio nel 2019. Questa tendenza dovrebbe favorire sia i produttori di veicoli elettrici che i consumatori.

La riduzione dei costi delle batterie potrebbe anche aiutare le case automobilistiche tradizionali a superare le attuali difficoltà nel generare profitti dalla produzione di veicoli elettrici, dovute in parte agli elevati costi delle batterie e ai bassi volumi di produzione.

Mentre alcuni modelli più accessibili come la Renault Twingo che costerà meno di 20 mila euro potranno favorire la diffusione delle EV, per una vera svolta sarà necessario che l'acquisto di un veicolo elettrico diventi una scelta ovvia per la maggior parte dei consumatori.

Gli incentivi all'acquisto, continueranno a svolgere un ruolo importante nel breve termine, ma non potranno sostenere le vendite indefinitamente. La parità del costo totale di proprietà prevista per il 2026 potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase di adozione guidata principalmente dai vantaggi economici per i consumatori.