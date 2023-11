Manca ormai un solo mese al giorno più magico dell'anno ed è, dunque, giunto il momento di iniziare non solo ai regali da acquistare per amici e parenti, ma anche alle decorazioni per addobbare la propria casa. Se, però, quest'anno volete dare un tocco di originalità ai vostri addobbi siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi proporremo quelle che sono le migliori decorazioni natalizie per la casa geek!

Vi potete aspettare, dunque, addobbi e palline per l'albero di Natale delle vostre saghe preferite, oggetti con cui decorare ogni angolo della casa per dargli un tocco di magia nerd e molto altro. A prescindere da quali siano i vostri gusti troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, per cui non vi resterà che scegliere cosa acquistare!

Le migliori decorazioni natalizie per la casa geek

Calendario dell'avvento fai da te Stitch

Il primo articolo che vi consigliamo è uno stupendo calendario dell'avvento fai da te a tema Stitch, che potrete appendere dove desiderate. La sua caratteristica principale è che, a differenza dei calendari dell'avvento tradizionali, potrete riempire voi ogni tasca corrispondente a una giornata di dicembre, confezionando delle sorprese su misura per i vostri figli o, perché no, i vostri partner. Inoltre, ovviamente potrete riutilizzarlo negli anni a venire!

Set palline albero di Natale Principesse Disney

Passiamo alla sezione dedicata alle decorazioni per l'albero di Natale con un delizioso set da 7 palline a tema principesse Disney. Troverete, infatti, palline dedicate ad Aurora, Cenerentola, Belle, Rapunzel, Ariel, Jasmine e Biancaneve, con tanto di nastri oro e argento glitterati per appenderle. Inoltre, la scatola in cui vengono riposte le rende anche un dono perfetto per un amante dei classici Disney.

Set palline albero di Natale Il Signore degli Anelli

Oltre alle palline a tema principesse Disney non possiamo non segnalarvi anche quelle dedicate a Il Signore degli Anelli, perfette per trasformare la vostra casa in un piccolo pezzo della Terra di Mezzo durante il periodo natalizio, aggiungendo un tocco di magia e fascino riconoscibile. Il set comprende 14 palline di plastica decorate con motivi della Terra di Mezzo e fornite di nastri di tela per poter essere appese facilmente all'albero. I colori predominanti delle decorazioni sono rosso e oro, con disegni che comprendono la Corona di Gondor, l'Albero Bianco, il Simbolo degli Elfi, e il famoso Anello. Il tutto arriva ben confezionato in una elegante scatola di colore rosso, ideale per fare un regalo o per conservarle al sicuro per i prossimi anni.

Ornamento per albero di Natale Harry Potter

L'ultima decorazione per l'albero di Natale che vi consigliamo è una bellissima versione in miniatura della Mappa del Malandrino di Harry Potter: grande 8,8 x 6,1 cm, fornirà un tocco di magia al vostro albero, oltre a rappresentare un perfetto dono da consegnare a un fan della saga fantasy grazie all'elegante confezione in cui è rinchiusa.

Set 20 candele sospese

Se siete fan di Harry Potter, o semplicemente volete rendere la vostra casa davvero magica durante la festa, questo set da 20 candele sospese fa decisamente al caso vostro. Si tratta, essenzialmente, di candele LED che potrete appendere al soffitto tramite un filo trasparente, ottenendo un effetto simile al soffitto di Hogwarts divenuto celebre con i film. Inoltre, un'ulteriore chicca è che le potrete accendere con un telecomando fatto a bacchetta, sentendovi dei veri maghi e stupendo parenti e amici! Le candele sono alimentate a batteria e offrono fino a 150 ore di funzionamento continuo, per cui non vi dovrete preoccuparvi che si scarichino durante le feste.

Calendario dell'avvento Funko Pop Disney

Un oggetto perfetto sia come decorazione casalinga che come dono di Natale anticipato è il calendario dell'avvento Funko Pop, in questo caso dedicato ai classici Disney (ma de esistono molti altri, come Star Wars, Marvel, Harry Potter e molto altro). In ogni casella troverete un Funko Pop in miniatura a tema natalizio, con personaggi come Topolino, Pippo, Minnie, Paperino e molti altri, che potrete posizionare in vari punti della casa per dargli un tocco natalizio.

Luci per albero di Natale Govee

Siete alla ricerca di un set di luci per l'albero di Natale? In tal caso non possiamo non consigliarvi quello proposto da Govee, uno dei brand più conosciuti e apprezzati per quanto riguarda le luci LED. In questo caso, avrete a disposizione ben 20 metri di luci che potrete utilizzare per decorare l'albero e non solo, controllandole direttamente tramite app o assistenti vocali. Con ben 16 milioni di colori e oltre 99 modalità di scena, potrete creare l'ambiente che desiderate in casa vostra, dando vita a effetti sempre diversi in base all'occasione.

