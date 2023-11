Ora che il Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziato, vi attende un'esperienza di shopping senza precedenti nel mondo degli aspirapolvere robot. Quest'anno, le offerte su questi prodotti innovativi sono ancora più straordinarie, con sconti mozzafiato su diversi modelli delle migliori marche del settore, tra cui Dreame, iRobot, Roborock ed Ecovacs. Abbiamo selezionato alcuni dei migliori modelli di questi brand, che godranno di prezzi incredibili fino al 27 novembre, salvo esaurimento scorte.

Per scoprire tutte le offerte che Amazon ha riservato per i robot aspirapolvere in occasione del Black Friday, vi consigliamo di visitare direttamente la pagina dedicata. Tuttavia, se state cercando le offerte più vantaggiose, continuate a leggere questa pagina. Qui troverete i 7 modelli che, secondo la nostra opinione, meritano di essere acquistati. Nonostante la maggior parte di essi sia di fascia alta, abbiamo incluso anche alcuni modelli più accessibili, poiché le offerte del Black Friday coprono un'ampia gamma di prezzi.

Le migliori offerte sui robot aspirapolvere del Black Friday 2023

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

699 ,

00

€. Se già a ottobre Amazon lo scontò in maniera importante, a questo giro fa ancora meglio, abbassando il prezzo di altri 100,00€. Il robot in questione garantisce prestazioni tipiche di un top di gamma, a partire dall'aspirazione di

6000Pa fino ad arrivare all'asciugatura dei moci con a

cqua calda, una funzione tipica degli ultimi aspirapolvere robot. Insomma, se cercate il top, tenetelo in forte considerazione.

Dreame L20 Ultra Complete

1.099 ,

99

€. Niente male per essere il primo sconto, con il prezzo che compete meglio con i top di gamma della concorrenza. Anche qui al livello specifiche tecniche siamo al top, con la potenza di aspirazione di

7000 Pa e sollevamento dei moci, per una pulizia dei pavimenti ottimale anche durante la fase di lavaggio.

roborock S8

479 ,

00

€, abbassando di ben 90,00€ il miglior prezzo antecedente al Black Friday.

iRobot Roomba e5154

199 ,

90

€. Un prezzo così basso su questo modello lo si era visto in passato pochissime volte ed è difficile immaginare un ulteriore ribasso a breve termine, per questo suggeriamo caldamente di acquistarlo ora che è in corso il Black Friday.

TP-Link Tapo RV30 Plus

369 ,

99

€ è il più conveniente che sia mai stato offerto da Amazon su questo modello, che potrebbe tranquillamente tornare a oltre 400,00€ non appena termina il Black Friday, per questo siate veloci nell'acquistarlo se le caratteristiche tecniche di questo robot vi soddisfano.

Philips HomeRun Serie 3000

369 ,

99

€ invece di 679,99€ per acquistarlo, il che è veramente incredibile per un prodotto arrivato sul mercato da così pochi mesi.

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI

999 ,

00

€, abbattendo la soglia psicologica dei 1.000,00€, che viene spesso superata da molti altri robot premium moderni.

