Se avete stilato la vostra lista dei desideri per concludere questo anno, è giunto il momento di dare il via agli acquisti. Con l'avvio del Black Friday su Amazon, sono infatti state pubblicate numerose offerte incredibili, molte delle quali coinvolgono le tanto ambite smart TV.

In questo articolo, ci concentreremo proprio su queste offerte, fornendovi una lista aggiornata dei migliori modelli attualmente scontati. Le promozioni non si limitano alle migliori smart TV, ma includono anche modelli di fascia media. Se esplorate le pagine di Amazon, ad esempio a questo indirizzo, potrete scoprire sconti sorprendenti su una vasta gamma di televisori, compresi quelli più compatti e adatti alla cucina, che non abbiamo menzionato in calce.

Va sottolineato che i modelli da noi selezionati rappresentano le migliori occasioni di acquisto, spesso con sconti senza precedenti. Prima di procedere, vi ricordiamo che, sebbene Amazon Prime non sia obbligatorio durante il Black Friday, è consigliabile attivare un abbonamento a tale servizio. Questo potrebbe risultare vantaggioso per evitare le spese di spedizione su molti altri prodotti in offerta, acquistabili a meno di 35,00€, soglia al di sotto della quale Amazon applica il costo della spedizione.

Le migliori offerte sulle Smart TV del Black Friday 2023

LG OLED48C24LA

Sony BRAVIA KD-55X80L

LG QNED 50QNED816RE

€. Ciò è reso possibile grazie a uno sconto del 43%, tra i più alti mai registrati su questo modello. Ma per chi è adatto esattamente? Senza dubbio per coloro che puntano a ottenere una qualità d'immagine in film e serie TV capace realmente di fare la differenza rispetto a un televisore a LED tradizionale, ma anche per chi cerca un televisore con ampie funzioni smart. A tal riguardo, va detto che questo modello, come tutta la serie 2023 di LG, è dotato di

webOS 23, che offre un accesso intuitivo a una vasta gamma di app di streaming.

Sony XR-65X95K

Samsung QE55Q65CAUXZT

€ invece di 649,00€, sarà un TV che, come i precedenti, vi soddisferà per la qualità d'immagine, a partire dai colori vivaci fino ad arrivare ai particolari visibili nei contenuti in 4K. Insieme a LG, Samsung è poi un produttore che punta molto alla parte gaming, implementando nelle sue smart TV più moderne il cosiddetto Gaming HUB, che consente agli amanti dei giocatori di accedere a un ampio catalogo titoli sfruttando la tecnologia Cloud.

TCL 55CF630

€ invece di 500,63€. Nonostante il prezzo vantaggioso, l'offerta tiene conto del modello da 55 pollici. Ma c'è di più: parliamo di un televisore dotato di

Fire TV, ossia lo stesso sistema operativo usato da Amazon per le sue Fire TV Stick. Questo significa che avrete un'esperienza d'uso familiare, apprezzando al col tempo il pannello QLED con tanto di

HDR 10+, Dolby Vision & Atmos.

Sony BRAVIA KD-65X80L

€ invece di 1.399,00€, ma come tutte le altre offerte citate finora, lo sconto si disattiverà dopo il 27 novembre, per questo vi invitiamo ad approfittarne, acquistando uno dei modelli sopra indicati.

